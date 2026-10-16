Valderrama se rapa al cero, pero es por un anuncio: «¿Se lo habían creído, eh?» VÍDEO

Carlos "El Pibe"Valderrama ha sorprendido a los aficionados al fútbol al publicar un vídeo en el que se rapaba la cabeza. La escena ha generado numerosas reacciones, ya que su característica melena rubia forma parte de su imagen desde hace décadas.





Todo era una farsa, por supuesto: el centrocampista colombiano, después de publicar el vídeo falso en el que aparecía rapándose la cabeza, compartió una nueva grabación para aclarar que nunca se había cortado el pelo y que había utilizado una calva postiza para causar impresión. Después reiteró que es inseparable de su melena rubia.





El vídeo original se publicó mientras su esposa, Elvira Redondo, cometía la fechoría. El exfutbolista se mostró satisfecho con su nuevo aspecto, pero los aficionados colombianos no se lo tomaron igual de bien: su decisión los dejó desconcertados. Que nadie se preocupe. Valderrama reveló después que todo formaba parte de una estrategia publicitaria para una marca de cerveza colombiana, y confirmó que no se cortaría el pelo por nada del mundo.





A sus 65 años, Carlos Valderrama sigue siendo uno de los grandes referentes del fútbol colombiano. Su talento y su visión de juego lo convirtieron en una figura emblemática de la selección de su país, con la que disputó tres Mundiales: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. A nivel de clubes, vistió las camisetas del Montpellier, el Real Valladolid, el Deportivo Cali y el Atlético Junior.















