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El exdefensa del Manchester United Ashley Young ha advertido a su antiguo club de que nombrar a Antonio Conte entrenador podría acabar en un desastre absoluto. El técnico italiano ha sido relacionado insistentemente con el banquillo de Old Trafford mientras aumenta la presión sobre Michael Carrick tras una serie de malos resultados.

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Crece la presión en Old Trafford

Los rumores sobre el puesto de entrenador del Manchester United se intensifican mientras Carrick lucha por conservar su puesto. Según las informaciones, el actual técnico está al borde del despido tras una pésima racha de resultados.

El Manchester United sufrió recientemente una humillante derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League, seguida poco después de una derrota en casa por 3-0 ante el Bournemouth en la Premier League. La crisis se ha agravado después de que varios jugadores veteranos criticaran públicamente las decisiones recientes del club.

Ante la posibilidad de que el puesto quede vacante, Conte ha surgido como un candidato de renombre. Sin embargo, Young, exlateral del United, cree que llevar al italiano a Manchester podría ser un error catastrófico para la plantilla actual.

Young advierte de un posible desastre

Young conoce perfectamente los métodos de Conte, con quien ganó el título de la Serie A en el Inter durante la temporada 2020-21. Pese a aquel éxito, el inglés considera que el exigente técnico no encaja en absoluto en el vestuario del United. En declaraciones a Overlap Daily, Young fue tajante al valorar a su antiguo entrenador.

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«He trabajado a sus órdenes en el Inter. Por cierto, está loco, loco», explicó. «Se ha hablado mucho de las estadísticas de carrera del Manchester United. Si no van a correr y llega Antonio Conte, creo que va a ser un desastre».

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Entrenamientos durísimos y maratonianas sesiones de vídeo

Conte es conocido por su carácter exigente y sus gestos en la banda, que Young comparó directamente con los de Diego Simeone. El italiano insiste en entrenamientos intensos y físicamente exigentes, además de exhaustivos análisis tácticos. Young reveló que la plantilla afrontaba duros análisis después de los partidos cuando los resultados no salían como esperaban.

«Hacía muchas cosas. En los entrenamientos había mucho 11 contra 11, a veces un poco aburrido», señaló Young. «Las reuniones eran largas. Y cuando digo largas, quiero decir que, si perdíamos un partido, podíamos entrar en la reunión y él se detenía literalmente en todo. Podías estar allí tres o cuatro horas. Era como para decir: “Venga ya, seamos serios”.

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»Creo que esa es una de las razones por las que no dura mucho en los clubes, porque no solo intenta poner a prueba mentalmente a los jugadores, sino también a la directiva y a los propietarios. Creo que la gente acaba harta de él y piensa: “Es hora de que te vayas”».

Otros candidatos al banquillo del United

Aunque Conte sigue siendo uno de los nombres destacados entre los candidatos, no es el único entrenador al que sigue la cúpula del United. También se ha señalado a otros técnicos de renombre como posibles sustitutos si Carrick es despedido.

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Según las informaciones, Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Unai Emery y Fabian Hurzeler están en la lista del club mientras este estudia sus próximos pasos. Por ahora, Carrick sigue al frente del equipo, pero la presión sobre él es considerable. La directiva afronta en los próximos días una decisión crucial que podría definir lo que resta de temporada.