Wouter Burger espera que el nuevo seleccionador Xavi Hernandez lo convoque para el próximo parón internacional, según ha declarado el centrocampista en Ziggo Sport.

Burger juega actualmente en el TSG Hoffenheim. El club alemán lo fichó el pasado verano procedente del Stoke City.

El organizador de 25 años causó sensación de inmediato en la Bundesliga y cerró la temporada con cuatro goles y cuatro asistencias. Youri Mulder se mostró muy positivo sobre su evolución.

«Está bien que Mulder diga eso, porque naturalmente conoce muy bien la competición por su cargo en el Schalke (director técnico, n. de la r.)», comienza Burger.

«Hay gente que basa su opinión sobre un jugador después de haberlo visto jugar una o dos veces, pero él sigue bastante más la Bundesliga, así que es un bonito cumplido.»

A continuación le preguntan por sus opciones con la selección neerlandesa. «Hace un año te habría tomado por loco con esta pregunta. Pero todo ha ido muy rápido. Estoy contento con cómo van las cosas ahora.»

«Espero que me llegue una llamada. Pero es difícil cuando no juegas en un gran club de Europa. El anterior seleccionador, Ronald Koeman, también indicó que prefería jugar con futbolistas a los que ya conocía. Tampoco he marcado veinte goles. Así que lo entiendo, porque la competencia también es alta», concluyó.