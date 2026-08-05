«Nos sentimos algo obligados con los representantes de los medios. Pero para que el proceso de traspaso no se viera comprometido en ningún caso y todo transcurriera sin problemas, tuvimos que manejarlo con la mayor confidencialidad posible», dijo el presidente de Trabzonspor, Ertugrul Dogan, en A Spor. «Sobre Mohamed Salah realmente ya no hace falta decir nada más. Es una estrella mundial. Necesitábamos a un jugador como él. Creo que va a ser algo grandioso. Que traiga suerte a nuestro club».

Anteriormente, Trabzonspor había difundido en redes sociales un vídeo que, en alusión al origen egipcio de Salah, muestra una pirámide frente al estadio junto al mar Negro y lo acompañó con el mensaje: "Always believing".

El delantero de 34 años tiene previsto aterrizar en Estambul ya en la mañana del miércoles, pasar el reconocimiento médico y después firmar su contrato hasta 2028. Por la noche, finalmente, se le espera para una recepción en la metrópoli del mar Negro. Salah venía de jugar con éxito durante los últimos nueve años en el Liverpool FC, con el que ganó la Champions League y la Premier League. A finales de junio dejó a los Reds como agente libre.

Mohamed Salah cobrará 17 millones de euros netos en Trabzonspor

Después de que en un primer momento todo apuntara a un fichaje por el Besiktas, una oferta extremadamente lucrativa de Trabzonspor hizo que Salah se replanteara su decisión. Supuestamente cobrará 17 millones de euros netos al año, más que cualquier otro jugador en la historia del club. En el tercero de la pasada temporada en la clasificación reina una enorme expectación por la llegada de la superestrella. Según informaciones de los medios, Trabzonspor ya mandó producir 100.000 camisetas con el nombre de Salah y el dorsal 11.

Trabzonspor arrancará la nueva temporada el 15 de agosto con un partido fuera de casa contra Kasimpasa. A finales de agosto están previstos los playoffs por una plaza en la Europa League.