Cómo ver el Uzbekistán sub-17 vs Italia sub-17 con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde puedas encontrarte con restricciones geográficas? En esos casos, una red privada virtual (VPN) puede resultar útil.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que tenga los derechos.

Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 3 26 nov 2026 - 09:00

Uzbekistán sub-17 recibe a Italia sub-17 en un partido del grupo E del Mundial sub-17. Aún no se han confirmado el estadio ni la ciudad.

Italia llega como líder del grupo. La selección italiana sub-17 ha ganado sus cinco últimos partidos, incluida una victoria por 2-1 ante Costa de Marfil el 23 de noviembre.

La solidez defensiva ha sido clave en esa racha. Italia solo ha encajado un gol en esos cinco encuentros y dejó su portería a cero ante Jamaica, Francia, Armenia y Luxemburgo.

Uzbekistán ocupa el segundo puesto del grupo y llega tras vencer a Jamaica por 6-2 el 23 de noviembre. Ese resultado llegó después de una derrota por 2-1 ante Costa de Marfil tres días antes.

Los dos equipos ya se han enfrentado en este torneo. Italia ganó 3-2 en noviembre de 2025, así que Uzbekistán sabe lo igualado que puede estar este duelo.

Esto es lo que sabemos sobre cómo seguir el partido, además de las novedades de los equipos, su estado de forma y la clasificación.

Por el momento no hay información oficial sobre la retransmisión del Uzbekistán sub-17 vs Italia sub-17. Los detalles del canal de televisión y del streaming se añadirán cuando se confirmen los titulares de los derechos.

Novedades y plantillas de los equipos