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La Federación de Fútbol de Estados Unidos ha barajado al exseleccionador de Inglaterra sir Gareth Southgate como posible sustituto del seleccionador saliente Mauricio Pochettino. Los responsables de la federación evalúan a varios candidatos además de Pep Guardiola, su principal objetivo, después de que Pochettino llegara a un acuerdo para hacerse cargo del Manchester United.

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Los dirigentes estadounidenses evalúan opciones para el banquillo

Según TEAMtalk, Southgate ha entrado en el radar de la federación, que busca un nuevo seleccionador tras la decisión de Pochettino de regresar a la Premier League. Los responsables estadounidenses supieron a finales de la semana pasada que el argentino era candidato al banquillo de Old Trafford, después de que expresara claramente su deseo de fichar por el Manchester United. Por ello, la cúpula se apresuró a elaborar una lista de posibles sustitutos.

Guardiola encabeza la lista de candidatos

En lo más alto de esa lista figura Guardiola, exentrenador del Manchester City. Según el citado medio, los dirigentes de la federación consideran que convencer al técnico catalán para hacerse cargo de la selección sería la opción preferida. No obstante, también estudian varias alternativas para contar con candidatos sólidos mientras la situación evoluciona con rapidez.

Entre los otros candidatos que se barajan, el exseleccionador de Bélgica y Portugal Roberto Martinez vería con entusiasmo la posibilidad de hacerse cargo de la selección de Estados Unidos. Por su parte, Eddie Howe, exentrenador del Newcastle United, también ha aparecido en las conversaciones internas mientras los responsables valoran quién encajaría mejor en el puesto.

El exseleccionador de Inglaterra sigue sin estar convencido

La inclusión de Southgate en esas conversaciones llega tras una destacada etapa de ocho años en el banquillo de Inglaterra, durante la que llevó a su país a dos finales consecutivas de la Eurocopa antes de dejar el cargo en 2024. Desde que abandonó el fútbol de selecciones hace dos años, no ha entrenado ni a clubes ni a selecciones.

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Aunque su experiencia en torneos atrae a los dirigentes al otro lado del Atlántico, fuentes conocedoras de la situación señalan que el inglés tendría poco interés en aceptar el puesto en Estados Unidos en esta etapa de su carrera. Por tanto, es probable que la federación tenga que centrar sus esfuerzos en otros nombres de su lista para encontrar un sucesor permanente.

Un posible cargo directivo en Wembley, en cambio

En lugar de volver a los banquillos en el extranjero, se apunta a un posible regreso de Southgate a la Federación Inglesa de Fútbol en un cargo ejecutivo. Los dirigentes de Wembley quieren reincorporarlo para que trabaje junto a su amigo Dan Ashworth, actual director de fútbol de la organización. Esa opción le permitiría regresar al fútbol sin ejercer como entrenador en el día a día.