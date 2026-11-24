Cómo ver el Uruguay sub-17 vs Francia sub-17 con una VPN
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Previa del partido
Uruguay sub-17 se enfrenta a Francia sub-17 en el Grupo D del Mundial sub-17, en un duelo entre los dos primeros clasificados. La sede aún no se ha confirmado.
Uruguay llega en buena forma. En su último partido goleó 4-1 a Haití sub-17, después de imponerse 3-2 a Arabia Saudí sub-17, y lidera el grupo.
Francia es segunda, pero ha perdido impulso. En su partido más reciente cayó 1-0 ante Arabia Saudí sub-17, un tropiezo después de abrir el torneo con una victoria por 3-1 frente a Haití sub-17.
Ese primer resultado mostró el potencial ofensivo de Francia. Antes del Mundial, venció 4-0 a Armenia sub-17 y 3-0 a Luxemburgo sub-17 en la fase de clasificación para el Europeo, aunque también perdió 1-0 ante Italia sub-17 en esa misma competición.
Las dos victorias de Uruguay en este torneo han llegado con muchos goles. Ha marcado siete y encajado tres en esos encuentros, por lo que Francia tendrá una defensa a la que poner a prueba.
Para Francia, esta es una oportunidad de reaccionar tras la derrota ante Arabia Saudí y recortar distancias con el líder del grupo. Uruguay puede afianzarse en el primer puesto.
Así puedes seguir el partido, con los detalles del canal de televisión y la retransmisión en directo.
La información oficial sobre la retransmisión del Uruguay sub-17 vs Francia sub-17 todavía no está disponible. Los detalles del canal de televisión y las opciones para verlo en directo se añadirán cuando se confirmen los titulares de los derechos.