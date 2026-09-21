El francés Dayot Upamecano, defensa del Bayern Múnich, se negó a entrar en la polémica del Balón de Oro entre sus compatriotas Ousmane Dembélé, estrella del Paris Saint-Germain, y Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.

Mbappé y Dembélé figuran entre los treinta candidatos más destacados a hacerse con el Balón de Oro, en la gala prevista para celebrarse en Londres el próximo 26 de octubre.

La polémica se remonta a una entrevista que Mbappé concedió el pasado sábado a la revista France Football, que otorga el premio del Balón de Oro desde 1956.

En la entrevista, el delantero del Real Madrid y de la selección francesa afirmó: «A Dembélé siempre se le ha visto como un jugador con talento, mientras que a mí, por otro lado, siempre se me ha considerado el jugador elegido».

Dembélé se apresuró a responder diciendo: «Nunca se me vio como el jugador elegido, pero trabajé duro, y el año pasado fui recompensado con una temporada extraordinaria con el Paris Saint-Germain».

Upamecano es uno de los 12 jugadores que participaron este lunes en el entrenamiento de la selección de Francia bajo la dirección de Zinedine Zidane, al que describió simplemente como la primera sesión de entrenamiento de una nueva era para la selección francesa.

Upamecano dijo sobre el primer entrenamiento bajo la dirección de Zidane: «Nos lo pasamos muy bien, eso es lo más importante. Hoy nos centramos en adaptarnos y en dar la bienvenida a los nuevos jugadores. Realizamos una sesión de entrenamiento realmente estupenda. Estoy muy contento. Todos éramos admiradores suyos desde pequeños, y también de Barthez, y es genial poder aprender de él».

Y añadió, según recogió la cadena francesa «Foot Mercato»: «Es difícil imitar el control de balón de Zidane (ríe). Y sus primeras palabras fueron que diéramos lo mejor de nosotros en el campo, y eso es lo que intentamos hacer».

Y se negó a entrar en la polémica entre Mbappé y Dembélé diciendo: «No vamos a entrar en ningún debate. Solo nos entrenamos y disfrutamos de nuestro tiempo aquí. Miren mi sonrisa, nos lo pasamos muy bien».

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