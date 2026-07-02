Unos espectadores ven al seis veces internacional de la selección holandesa besándose en Ibiza

Wesley Hoedt, defensa del Al-Shabab, ha aparecido esta semana en un vídeo de Bankzitters, el canal de YouTube más popular de los Países Bajos. El seis veces internacional con la selección holandesa disfrutaba visiblemente de sus vacaciones en Ibiza.

En el clip, el artista Russo les organiza el día y les lleva al «The Halftime Show» del club Lío.

De pronto, tras la tradicional «Kiss Cam», avistan a un rostro conocido: Hoedt.

El hombre confirma que se llama Wesley. Entonces los «Bankzitters» lo saludan: «¡Hoedt, Hoedt, Hoedt!».

«Tengo que asimilar que Wesley Hoedt está aquí besándose a lo grande», añade uno de los chicos.

Según RealityFBI, la joven es Miriam Manar, actual novia de Hoedt, quien en diciembre rompió con la cantante Emma Heesters.

Curiosamente, Heesters participa en el último EP de Russo, Rutje, cuyo sencillo «Liefdesverdriet» ya cuenta con 2,6 millones de reproducciones.