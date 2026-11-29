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Manuel Neuer no está pasando por unas semanas fáciles. Además de su actual lesión en el pie, su vida fuera del fútbol está acaparando titulares. El portero, de 40 años, se encuentra en el foco público sobre todo por su vida privada y recientemente ofreció una visión inusualmente abierta de sus pensamientos.

Durante una visita a la peña del Bayern "Räuber Kneißl Unterweikertshofen '97", preguntaron a Neuer con qué jugador le gustaría intercambiar los papeles durante un día. Su respuesta llamó la atención: «Elegiría a un jugador más bien desconocido. Quizá simplemente a un jugador joven que todavía no esté tanto en el radar, porque puede tener más privacidad, porque pasa un poco más desapercibido. Esa es ahora la ventaja de un jugador joven, además de poder hacer lo que quiera».

Una declaración que, a la vista de los últimos titulares sobre él, tiene cierta ironía, ya que Neuer está recibiendo críticas por su reciente estancia en Brasil.

Poco después de anunciarse su separación de su esposa Anika, el cinco veces mejor portero del mundo fue visto allí junto a otra mujer. La pareja había tenido a su segundo hijo en común a finales del verano de 2026. Oliver Kahn, ex presidente de la junta directiva del Bayern, también comentó el viaje y calificó la escapada de Neuer en Sky de «desafortunada, por supuesto».

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Pero las cosas tampoco le van bien a Neuer sobre el terreno de juego. Hace unas semanas, el capitán del Bayern sufrió una rotura parcial de un tendón en el partido de la Bundesliga contra el FSV Mainz 05, por lo que no volverá a jugar en lo que queda de 2026. Por eso, ya piensa en el nuevo año y en regresar cuanto antes a los entrenamientos con el equipo. «El plan es, desde luego, volver en enero, entrenar también con intensidad y hacer sesiones más largas en torno a Navidad. Me quedaré aquí y entrenaré», explicó Neuer.

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«Sigo con mi recuperación e intentaré volver a ayudar al equipo en enero», afirmó Neuer. También contó que el martes había visitado a los médicos, que se habían mostrado gratamente sorprendidos por la evolución de su recuperación.

Al margen de su lesión actual, desde hace tiempo todo apunta a que Neuer está disputando, muy probablemente, su última temporada como profesional. Ya después de la Supercopa, al comienzo de la campaña, expresó esa posibilidad: «Ahora es el momento de volver a disfrutar de todo. Después veré cómo va la temporada. Pero, en el fondo, sí creo que esta podría ser la última».

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En lo que va de temporada, el jugador de 40 años ha disputado nueve partidos oficiales con el Bayern. Mientras tanto, su designado sucesor, Jonas Urbig, ocupa la portería del equipo.