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Manuel Neuer no atraviesa unas semanas fáciles. Además de su actual lesión en el pie, los acontecimientos fuera del campo acaparan los titulares. El guardameta, de 40 años, está en el foco público sobre todo por su vida privada y recientemente ofreció una visión inusualmente sincera de lo que piensa.

Durante una visita a la peña del Bayern «Räuber Kneißl Unterweikertshofen '97», le preguntaron a Neuer con qué jugador le gustaría intercambiar papeles por un día. Su respuesta llamó la atención: «Elegiría a un jugador más bien desconocido. Quizá simplemente a uno joven que todavía no esté tanto en el radar, porque así se puede tener más privacidad, porque se pasa algo más desapercibido. Esa es la ventaja de ser un jugador joven y de poder hacer lo que uno quiera».

Sus palabras tienen cierta ironía a la luz de los últimos titulares sobre él, ya que Neuer está siendo criticado por su reciente estancia en Brasil.

Poco después de anunciar su separación de su esposa Anika, el portero, elegido cinco veces mejor guardameta del mundo, fue visto allí con otra mujer. La pareja había tenido su segundo hijo en común a finales del verano de 2026. Oliver Kahn, exconsejero delegado del Bayern, también comentó el viaje y calificó la escapada de Neuer en Sky de «desafortunada, por supuesto».

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Pero a Neuer tampoco le van bien las cosas sobre el terreno de juego. Hace unas semanas, el capitán del Bayern sufrió una rotura parcial de un tendón en el partido de Bundesliga contra el FSV Mainz 05, por lo que no volverá a jugar en lo que queda de 2026. Por eso ya tiene la vista puesta en el nuevo año y en regresar cuanto antes a los entrenamientos con el equipo. «Está previsto que vuelva en enero, que entrene con intensidad y que haga sesiones más largas en torno a Navidad. Me quedaré aquí y entrenaré», explicó Neuer.

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«Sigo con mi recuperación e intentaré volver a ayudar al equipo en enero», explicó Neuer. También contó que el martes había acudido a los médicos, que se habían mostrado gratamente sorprendidos por la evolución de su recuperación.

Al margen de su lesión actual, desde hace tiempo todo apunta a que esta será, con mucha probabilidad, la última temporada de Neuer como profesional. «Ahora mismo no creo que vaya a continuar a partir del verano. Pero, de momento, disfrutaré de los próximos seis meses cuando vuelva a estar en forma. Y también intentaré mantenerme en forma. Haré todo lo posible para conseguirlo».

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Esta temporada, el guardameta de 40 años ha disputado hasta ahora nueve partidos oficiales con el Bayern. Mientras tanto, su sucesor designado, Jonas Urbig, ocupa la portería del equipo.