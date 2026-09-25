En el pódcast de Bild «Bayern Insider» se informa de que el FCB considera, por delante de todos, a Finn Dahmen, del FC Augsburgo, como una opción atractiva. El todavía guardameta titular Manuel Neuer y el actual número 3 Sven Ulreich podrían poner fin a sus carreras el próximo verano; ambos contratos expiran en 2027.

Como es sabido, el relevo de Neuer en la portería del Bayern debería ser Jonas Urbig, a quien se sigue formando con ese objetivo y que ya disputó dos partidos esta temporada. Según «Bayern Insider», Dahmen encaja bastante bien en el perfil que el campeón récord alemán imagina para el papel de futuro suplente de Urbig.

El jugador de 28 años, convocado por el nuevo seleccionador alemán Jürgen Klopp para sus primeros partidos internacionales y, por tanto, actualmente integrante del equipo de la DFB, todavía puede rendir a su mejor nivel durante mucho tiempo, ya cuenta con mucha experiencia tras 101 partidos de Bundesliga y el próximo verano podría estar disponible posiblemente a coste cero, ya que su contrato en Augsburgo expira en 2027.

Posible fichaje por el Bayern: ¿desde cuándo juega Finn Dahmen en el FC Augsburgo?

El FCA fichó a Dahmen en 2023 procedente del Mainz 05 y, desde entonces, el guardameta nacido en Wiesbaden ha sido casi de forma ininterrumpida el número 1 indiscutible, ganándose poco a poco un sitio en la selección nacional. Desde septiembre de 2025, Dahmen forma parte regularmente del equipo de la DFB, aunque todavía espera su primer partido internacional.

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Según «Bayern Insider», hasta ahora todavía no ha habido conversaciones entre el Bayern y Dahmen; el FCB únicamente habría tratado internamente el caso del portero del Augsburgo. En cualquier caso, para Dahmen no estaría descartado cambiar su condición de número 1 indiscutible en el FCA por un futuro en el Bayern.

Además de Dahmen, el pódcast de Bild pone entretanto sobre la mesa a otro portero de la Bundesliga para la Säbener Straße. Marvin Schwäbe, del 1. FC Köln, también sería una opción potencial para los responsables del club muniqués. El jugador de 31 años podría salir al mercado a coste cero igual que Dahmen, ya que el contrato de Schwäbe en Colonia también termina en el verano de 2027.