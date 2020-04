"Uno espera el fracaso de las estrellas para sentirse más tranquilo con la vida que uno lleva"

El hermano de Gonzalo Higuaín se refirió, sin filtro, a las críticas que recibe el Pipita. También habló del posible regreso a River.

Gonzalo Higuaín es, sin lugar a dudas, uno de los jugadores argentinos más criticados de la última década, especialmente tras la final del Mundial de 2014 en la que el atacante falló una chance increíble ante . A la distancia y en medio de la cuarentena para evitar la expansión del coronavirus, su hermano y también futbolista, Federico Higuaín, defendió al hombre de la .

"Cuando hablo de fútbol, deja de ser mi hermano. Yo hablo de un excelente jugador, que ha hecho goles en todos los clubes y que jugó en los mejores clubes del mundo. No creo que se levante con ganas de hacer algo mal", arrancó el jugador del , en declaraciones a FM Late, y agregó: "La critica fácil me resulta de una vagancia intelectual tremenda".

En referencia al Pipita y la Selección, el ex señaló: "No será fácil volver a ver una camada como la que se está yendo. Uno espera el fracaso de las estrellas para sentirse más tranquilo con la vida que uno lleva". Y continuó: "Nadie puede discutir que Gonzalo es un excelente jugador. Resiste cualquier tipo de análisis. Tiene todas las características para ser el delantero de nivel que es él. No hablé nunca con Gonzalo del 2014. Yo también perdí cosas y no las vuelvo a ver".

Por otra parte, Federico contó que el Pipita está en cuidando a sus padres y se refirió a los rumores acerca de su posible retorno a Núñez. "No sé qué quiere Gonzalo de su futuro. Volver a River es una decisión personal. No sólo futbolísticamente, sino como decisión de vida de volver a Argentina", concluyó.