Uno de los tres jugadores alemanes: gran honor para Lennart Karl, del Bayern de Múnich

Lennart Karl (18/Bayern de Múnich), Said El Mala (20/1. FC Colonia) y Finn Jeltsch (20/VfB Stuttgart), ya nominado por Jürgen Klopp pero todavía no utilizado, figuran entre los 25 candidatos en total.

El "Golden Boy" es elegido cada año por el diario deportivo italiano Tuttosport y el portal Transfermarkt. Los talentos deben haber nacido como muy pronto en 2006 y jugar durante el periodo de evaluación en una de las 25 ligas de primera división más potentes de Europa. Hasta ahora, el único ganador alemán ha sido Mario Götze en 2011.

Además, este año también están entre los nominados desde la Bundesliga Konstantinos Karetsas (Grecia) y Joane Gadou (Francia), del Borussia Dortmund. En 2025 no hubo ningún alemán en la lista corta; el premiado fue el francés Desiré Doué, del Paris Saint-Germain. En 2024 ganó Lamine Yamal (España) y en 2023, Jude Bellingham (Inglaterra). Decide un jurado de expertos internacionales.