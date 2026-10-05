¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Lennart KarlGetty Images
Traducido por

Uno de los tres jugadores alemanes: gran honor para Lennart Karl, del Bayern de Múnich

Bundesliga
L. Karl
S. El Mala
F. Jeltsch
Bayern Múnich
VfB Stuttgart
FC Colonia

Tres jóvenes internacionales alemanes están entre los finalistas del premio al «Golden Boy», el mayor talento europeo.

Lennart Karl (18/Bayern de Múnich), Said El Mala (20/1. FC Colonia) y Finn Jeltsch (20/VfB Stuttgart), ya nominado por Jürgen Klopp pero todavía no utilizado, figuran entre los 25 candidatos en total.

El "Golden Boy" es elegido cada año por el diario deportivo italiano Tuttosport y el portal Transfermarkt. Los talentos deben haber nacido como muy pronto en 2006 y jugar durante el periodo de evaluación en una de las 25 ligas de primera división más potentes de Europa. Hasta ahora, el único ganador alemán ha sido Mario Götze en 2011.

Además, este año también están entre los nominados desde la Bundesliga Konstantinos Karetsas (Grecia) y Joane Gadou (Francia), del Borussia Dortmund. En 2025 no hubo ningún alemán en la lista corta; el premiado fue el francés Desiré Doué, del Paris Saint-Germain. En 2024 ganó Lamine Yamal (España) y en 2023, Jude Bellingham (Inglaterra). Decide un jurado de expertos internacionales.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google