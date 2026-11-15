«Uno de los mejores centros del campo de Europa»: Bruno Guimaraes elogia su asociación en el Arsenal con Declan Rice, «un jugador completo»

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Bruno Guimaraes ha elogiado a su compañero en el Arsenal Declan Rice, al que ha descrito como una «máquina» sobre el terreno de juego. El centrocampista brasileño, que llegó al Emirates Stadium en un sonado traspaso veraniego, cree que ambos ya forman una de las parejas más temibles en el centro del campo del fútbol mundial.

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Una adaptación sin contratiempos en el Emirates

Desde que llegó al norte de Londres procedente del Newcastle United por 75 millones de libras, Guimaraes apenas ha tardado en convertirse en una pieza fundamental del sistema de Mikel Arteta. El internacional brasileño ya ha disputado 14 partidos con el Arsenal y ha marcado goles importantes en la Premier League ante el Sunderland y el Leeds United. La presencia de Rice ha facilitado mucho su integración: el centrocampista se puso en contacto con él incluso antes de que se cerrara el traspaso.

El jugador de 28 años reveló que su relación comenzó con un mensaje de bienvenida del excapitán del West Ham. «Mira, creo que desde que anunció que yo venía aquí, estaba prácticamente todo decidido», explicó Guimaraes en una entrevista con ESPN. «Me mandó un mensaje enseguida en el que decía: “Nos hemos enfrentado muchas veces en el pasado, pero ahora somos amigos y vamos a jugar juntos. Me alegra mucho que vengas aquí. Vas a elevar mucho el nivel de nuestro equipo”».

La «máquina» que impulsa al Arsenal

Rice llegó al Arsenal procedente del West Ham en el verano de 2023 por unos 105 millones de libras, una cifra récord para el club, poco después de capitanear al West Ham hasta el título de la Conference League. Desde su llegada al Emirates Stadium, el internacional inglés se ha consolidado como un pilar del equipo de Arteta y ayudó al Arsenal a conquistar la Premier League la temporada pasada, además de dos títulos de la FA Community Shield.

Guimaraes siguió elogiando al internacional inglés: «Así que ya me había ganado incluso antes de que llegara. Sabemos, diría yo, que es un jugador completo; es una máquina sobre el campo. Puede correr, no sé, 22 kilómetros en un partido sin parar ni un segundo. Me hizo mucha ilusión. Estoy aprendiendo de él, muchísimo, porque es un jugador con mucha técnica. Así que creo que tenemos uno de los mejores centros del campo de Europa, sí, por la cantidad de jugadores que tenemos y, en cualquier caso, creo que Declan me está ayudando mucho; me sentí como en casa desde el principio».

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Dejar atrás su legado en el Newcastle

A pesar de lo feliz que es ahora en Londres, Guimaraes confesó que dejar St James' Park fue una experiencia difícil en lo emocional. Durante sus cinco años en el noreste de Inglaterra, se convirtió en un ídolo del club, capitaneó al equipo y lo condujo al título de la Carabao Cup de 2025, el primer gran trofeo nacional del Newcastle en siete décadas. Separarse de una afición que lo idolatraba fue una decisión que exigió una profunda reflexión durante el mercado de fichajes de verano.

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«Creo que fui uno de los jugadores más queridos durante mi etapa allí, así que fue una decisión difícil, pero, en el fondo, sentía que necesitaba un nuevo reto. Después de casi cinco años en el Newcastle, creo que los retos me motivan y quería uno nuevo. Pero, para ser completamente sincero, no fue una decisión fácil. Tuve que pensarlo mucho en aquel momento. Fue muy difícil también. Fue justo después del Mundial, una época muy turbulenta, así que fue difícil para mí en muchos sentidos».

La adaptación a la revolución de Arteta

Las exigencias tácticas para los centrocampistas del Arsenal son muy distintas de las funciones que desempeñaba Guimaraes con los anteriores entrenadores. Sin embargo, su rápida adaptación ha contribuido al impresionante inicio de temporada del Arsenal, que lidera la Premier League con 27 puntos tras 10 partidos, cinco más que el Brighton, segundo clasificado.

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«Pero, al final, decidí dar el paso. Estoy feliz aquí y también estoy empezando mi etapa aquí. Creo que cada vez entiendo mejor la propuesta de Arteta, que es completamente distinta de lo que estaba acostumbrado a hacer en el Newcastle, y me voy adaptando cada vez más y conociendo mejor a los nuevos jugadores. Como he dicho, no es fácil cambiar de club después de casi cinco años, cuando ya estabas completamente acostumbrado a la rutina, a todo. Pero creo que este es un reto enorme y estoy preparado para afrontarlo».