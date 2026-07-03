Uno de los grandes de Argelia... Mahrez pone punto y final a una carrera legendaria

En una noche triste para la afición argelina, Riyad Mahrez anunció su retirada de la selección tras la eliminación del Mundial 2026 por la derrota 2-0 ante Suiza en la madrugada de este viernes.

El jugador de 35 años se mostró triste y admitió que el encuentro ante Suiza fue su último con la camiseta de «Los Verdes».

Su adiós entristece a la afición, que valora su aportación durante 12 años con los «Guerreros del Desierto».

Una leyenda de oro

Se retira como el segundo futbolista con más partidos (120) de la historia de Argelia, solo por detrás de Issa Mandi (123).

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Además, termina como segundo máximo goleador de la selección con 40 tantos, a solo 6 de Islam Slimani, lo que muestra su influencia y regularidad durante años.

Fuera del campo, Mahrez sumó reconocimientos individuales. También obtuvo el premio al mejor jugador de África y, en dos ocasiones, el de mejor jugador argelino, lo que confirma su estatus como uno de los mayores talentos del fútbol argelino y uno de los jugadores más destacados de la historia de la selección.

Un título inolvidable y el regreso a la élite

Hace siete años, Mahrez devolvió a los “Verdes” al podio.

Nos referimos a la conquista de la Copa Africana de Naciones 2019, que Argelia ganó en Egipto ante Senegal con un gol a cero.

El momento más inolvidable llegó en la semifinal contra Nigeria, cuando Mahrez marcó de tiro libre en los últimos instantes.

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Su disparo se coló por la escuadra izquierda, eliminando a Nigeria y llevando a Argelia a la final.

Pese a los fracasos recientes de Argelia, Mahrez ha sido uno de los más destacados de su generación y ha liderado el regreso al Mundial 2026.

Aunque sus compañeros no lograron clasificar en 2018 ni 2022, el “mago de los árabes” los llevó a la fase final actual y marcó por primera vez en el torneo: dos goles a Austria en la última jornada.

Su legado con los «Verdes» ya es parte de la memoria del fútbol árabe.



