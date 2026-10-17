¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Uno de ellos tiene 58 años: el Barcelona iguala dos récords del Real Madrid

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Real Madrid vs RB Leipzig
RB Leipzig
España
Francia
Alemania

El equipo catalán continuó con su avalancha ofensiva

El Barcelona firmó un arranque histórico en LaLiga tras su arrolladora victoria a domicilio frente al Real Betis por 5-2, este sábado por la tarde en el estadio de La Cartuja, en el marco de la novena jornada, con la que suma su noveno triunfo consecutivo en la competición.

El club catalán igualó así la gesta del Real Madrid, que también logró el pleno de puntos en las primeras 9 jornadas durante la temporada 1968-1969, según la cuenta "MisterChip", especializada en estadísticas.

Lee también

Los detalles de la decisión: ¿por qué Flick dejó fuera a Hamza Abdelkarim del primer equipo del Barcelona?

Estadísticas de la Champions League: el Real Madrid, rey histórico de las remontadas; el Barcelona, segundo

El conjunto catalán también mantuvo su brillantez ofensiva al elevar su cuenta a 39 goles en los primeros 9 partidos, logrando el segundo mejor registro anotador en la historia de la competición en esta fase, por detrás del Sevilla, que marcó 42 goles en las primeras 9 jornadas de la temporada 1940-1941.

Asimismo, el Barcelona igualó el récord de la mejor diferencia de goles tras los primeros 9 partidos de una temporada en LaLiga, al alcanzar una diferencia de 30, con 39 goles marcados y 9 recibidos, igualando el récord del Real Madrid en la temporada 1987-1988, cuando anotó 32 goles y recibió dos.

Con la victoria de hoy, el equipo catalán se instala en la cima de la competición con 27 puntos, a 5 de ventaja sobre el Atlético de Madrid, segundo clasificado, mientras que el Real Betis se queda con 19 puntos, en la tercera posición de la tabla de LaLiga.


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google