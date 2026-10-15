El talento del argentino Lionel Messi deslumbró a todos desde su infancia, pero ni siquiera sus habilidades excepcionales y precoces con el balón convencieron a todo el mundo en el Barcelona.

Y pese a las dudas que generó en el Barcelona, Lionel Messi logró cambiar la historia del club para siempre.

Más de dos décadas después, los informes revelados por el periodista Florent Torchut recuerdan que el camino de Messi hacia la gloria no estuvo exento de dudas en sus inicios.

Según el diario "Mundo Deportivo", el periodista francés de la revista France Football y autor de la biografía "El rey Leo" ha desvelado tres informes de valoración elaborados por entrenadores de La Masia durante las primeras pruebas del argentino en el Barcelona, en el otoño del año 2000.

Los documentos, publicados por la organización de Torchut, muestran las distintas valoraciones que recibió el futbolista nacido en Rosario, que tenía 13 años cuando se incorporó al Barcelona.

Sus cualidades técnicas llamaron rápidamente la atención, pero su estatura y su desarrollo físico suscitaron dudas sobre su capacidad para competir en niveles superiores.

Tres informes distintos sobre Messi

El primer entrenador elogió las habilidades futbolísticas de Messi y su superioridad técnica sobre sus compañeros de generación.

En el informe se señalaba: "Para su edad, es un jugador muy completo técnicamente", destacando también su visión de juego, su agilidad, su inteligencia, su capacidad para el regate y la potencia de sus disparos. El informe concluía con una valoración positiva: "Excelente dentro del área. Su único punto débil es su baja estatura y su escasa fuerza física. Un gran jugador".

La segunda valoración mostró una mirada más pesimista. Aunque el entrenador reconocía la indiscutible calidad técnica del jugador argentino, consideraba que su constitución física podía suponer un obstáculo importante para su progresión.

En el informe se indicaba: "Su baja estatura (142 cm) le impide competir".

El entrenador llegaba incluso a poner en duda su capacidad para jugar en categorías superiores si alcanzaba los 150 cm de altura. La conclusión era tajante: "No creo que haya que ficharlo".

El entrenador propuso seguir la evolución de Messi y volver a evaluarlo dos años después.

El tercer informe ofreció un punto de vista radicalmente distinto. Su autor no tenía ninguna duda sobre el potencial del joven argentino y abogaba por su fichaje por el club, al afirmar: "En cierto modo, es (el joven) Maradona. Yo lo ficharía; tiene mucho que ofrecer. Veremos cómo evoluciona".





La comparación con Diego Armando Maradona puso de relieve la impresión que el talento de Messi era capaz de dejar incluso en aquella etapa tan temprana.

Tres informes, tres puntos de vista y un mismo resultado: sus cualidades técnicas parecían excepcionales, pero su constitución física generaba incertidumbre.

Messi disputó 778 partidos oficiales con el Barcelona, en los que marcó 672 goles y conquistó 35 títulos.

Aquel chico que llegó desde Rosario a los trece años, y sobre el que se planteaban dudas acerca de sus condiciones físicas, acabó convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club y en el mejor jugador de todos los tiempos (según el diario español).