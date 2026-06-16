Uno de ellos está fuera del campo... La estrella de Senegal achaca la derrota ante Francia a dos motivos

Pape Gaye, estrella de Senegal, admitió la derrota ante Francia en el Mundial 2026 y prometió dar lo mejor en los próximos partidos.

Senegal debutó en el Mundial 2026 con una derrota 1-3 ante Francia, en partido disputado ayer martes en el estadio MetLife, dentro del Grupo 9.

Kylian Mbappé marcó dos goles que llevaron a los «Les Bleus» a una emocionante victoria, tras un primer tiempo que terminó en empate a cero.

«Empezamos bien, pero nos enfrentamos a un rival muy fuerte», declaró Jaye a «beIN Sports». «Ellos aprovecharon sus ocasiones, pero es solo el primer partido. Queríamos ganar, pero no lo conseguimos, y ahora nos centraremos en el próximo partido».

Y añadió: «Estamos en el torneo más difícil del mundo; extraeremos conclusiones positivas e intentaremos corregir errores para ganar en los próximos partidos».

Sobre los espacios concedidos a Francia en la segunda parte, Jaye achacó el bajón a las altas temperaturas y a los largos desplazamientos entre estadios y hoteles.

«Es complicado jugar con esta temperatura; además, el cansancio por los desplazamientos y la distancia entre el estadio y el alojamiento nos afectó», reconoció.

El martes jugará ante Noruega y el 26 de junio frente a Irak.