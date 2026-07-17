Uno de ellos arrasa... Una encuesta mundial revela el alcance del apoyo a las selecciones de España y Argentina

Una encuesta de «Marca» muestra que la mayoría de los más de 20 000 participantes de todo el mundo prefieren a España sobre Argentina en la final del domingo en el MetLife de Nueva Jersey.

Participaron más de 20 000 personas, que primero indicaron su continente y luego la selección que apoyarían en la final.

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El diario verificó las IP para confirmar la ubicación de los votantes, aunque su origen español podría haber influido en los resultados.

Los resultados mostraron el dominio de España en todos los continentes: 72% en América del Norte (28 % para Argentina) y 59 % en América del Sur (41 % para Argentina).

En Asia obtuvo 82 % frente a 18 %, y en África 88 % frente a 12 %. En Europa España alcanzó 53% y Argentina 47 %, mientras que en Oceanía fue 86 % contra 14 %.

España eliminó a Francia 2-0 en semis, y Argentina superó 2-1 a Inglaterra en el último suspiro.