Universidad Católica vs. Cobresal: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

recibe a en San Carlos de Apoquindo con la expectativa de dormir el domingo como líder exclusivo otra fecha más. Tiene 39 puntos y es el único equipo del campeonato que puede pasar los 40 positivos. La ruta al tricampeonato de Ariel Holan choca con la por lo que debe acomodarse en la liga todavía más.

El conjunto minero está a la expectativa de jugar un torneo internacional en 2021 y para lograr aquello todavía necesita un empujón más para al menos terminar séptimo, piso copero.

Universidad Católica: Matías Dituro; José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Luciano Aued, Diego Buonanotte; Gastón Lezcano, Edson Puch y Fernando Zampedri. Ariel Holan no contará con César Pinares, quien fue fichado por Gremio de Porto Alegre.

Cobresal: Requena; Cárdenas, Coronel, Rodolfo González y Jorquera; Cañete, Céspedes, Ragusa; Gamarra, Varas y Juan Carlos Gaete. DT: Gustavo Huerta.

