Universidad Católica vs. Antofagasta: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

le bajarán el telón al fin de semana futbolístico cuando se encuentren en la precordillera este domingo por la noche, con realidades distintas. Mientras la franja (que viene de caer derrotada en Coquimbo ) busca asegurar una fecha más -ya se recorre la 20 del Torneo Nacional - como único líder con la presión de y encima, los Pumas no quieren seguir arriesgando su sitial en la zona de Copa Sudamericana , donde están estoicos pese a su mini racha reciente de tres juegos sin ganar

Universidad Católica

Matías Dituro; José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot; Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra, Luciano Aued; Gastón Lezcano, Fernando Zampedri y Edson Puch. DT: Ariel Holan.

Antofagasta

Ignacio González; Byron Nieto, Branco Ampuero, Gustavo Mencia, Salvador Cordero; Cristián Rojas, Marco Collao; Ariel Uribe, Tobías Figueroa, Carlos Muñoz y Jason Flores. DT: Héctor Almandoz.

