Universidad Católica se despide de sus históricos: el emotivo adiós a José Pedro Fuenzalida, Luciano Aued y Germán Lanaro

Un encuentro emotivo fue el que vivió el elenco cruzado en Santa Laura, marcado por la despedida de los tres emblemas franjeados.

Universidad Católica y Audax Italiano no se sacaron diferencias en el estadio Santa Laura, estirando hasta la última fecha la suerte de ambas escuadras que luchan por abrochar un boleto a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Pero más allá del resultado, se vivió un emotivo momento en el reducto de Independencia luego que la institución franjeada homenajeara a José Pedro Fuenzalida, Luciano Aued y Germán Lanaro, quienes anunciaron que abandonarán el club al cierre de la campaña. De hecho, el duelo ante los audinos significó el último encuentro para los tres históricos en condición de local.

El capitán comentó en diálogo con TNT Sports que se va “muy contento por lo que ha sido mi carrera, contento porque conseguí el sueño de jugar en Católica, ser campeón. Este club me ha entregado muchas cosas, me tuve que esforzar mucho, para devolverle la mano a la institución y a la gente que siempre me apoyo”, sostuvo tras recibir una camiseta enmarcada conmemorativa y el Casco Medieval, mismo que han recibido Medel, Álvarez, Mirosevic y Silva.

Y sentenció respecto a su marcha del cuadro precordillerano: “Es algo que venía pensando hace tiempo, cuándo iba a ser el momento de dejar esta camiseta y creo que ahora es un buen momento. Ahora que a otro le toque la responsabilidad de tomar la camiseta”.