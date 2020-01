Universidad Católica 2020: plantel, jugadores, camisetas, formación y calendario de partidos

El ambicioso proyecto que liderará Ariel Holan desde la banca técnica empieza manteniendo a la base del equipo bicampeón.

Con un par de salidas oficiales (César Fuentes a y Duvier Riascos), inicia el camino hacia la temporada 2020 con Ariel Holan como nuevo DT.

El ex Independiente reemplazó a Gustavo Quinteros, que recientemente logró el bicampeonato, y ya selló temas puntuales como el futuro de Edson Puch (seguirá por dos años prorrogables a tres), Sebastián Sáez (partió) o Jeisson Vargas (no renovó su préstamo y va a ). Los refuerzos: Fernando Zampedri, Tomás Astaburuaga y Gastón Lezcano. Puch está detrás de sus compañeros en lo físico y no empezaría el semestre entre los once.

En la fase de grupos de la , la franja -además de Gremio y - se medirá a Tolima, Macará, Internacional de Porto Alegre o el 4, la U o .

Partidos

18/01 - 18:00 - Colo Colo - Universidad Católica (Copa Chile)

26/01 - 12:00 - Santiago Wanderers - Universidad Católica (Campeonato)

02/02 - 18:00 - Universidad Católica - (Campeonato)

09/02 - 12:00 - - Universidad Católica (Campeonato)

16/02 - 18:00 - Colo Colo - Universidad Católica (Campeonato)

03/03 - 19:15 - Ganador 4 - Universidad Católica (Copa Libertadores)

10/03 - 19:15 - Universidad Católica - América de Cali (Copa Libertadores)

18/03 - 21:30 - Universidad Católica - Gremio (Copa Libertadores)

08/04 - 21:30 - América de Cali - Universidad Católica (Copa Libertadores)

21/04 - 19:15 - Gremio - Universidad Católica (Copa Libertadores)

06/05 - 21:30 - Universidad Católica - Ganador 4 (Copa Libertadores)

Plantel de futbolistas

Arqueros

Jugador Fecha de nacimiento Partidos 2020 Goles 1 Matías Dituro 08/05/1987 17 Cristopher Toselli 15/06/1988 12 Marcelo Suárez 21/08/2000 Vicente Bernedo

Defensas

Jugador Fecha de nacimiento Partidos 2020 Goles Valber Huerta 26/08/1993 Germán Lanaro 21/03/1986 23 Juan Cornejo 27/02/1990 Raimundo Rebolledo 14/05/1997 29 Stefano Magnasco 28/09/1992 13 Benjamín Kuscevic 02/05/1996 24 Alfonso Parot 15/10/1989 7 Tomás Astaburuaga 11/10/1996 Enzo Ferrario 03/03/2000 Aaron Astudillo

Mediocampistas

Jugador Fecha de nacimiento Partidos 2020 Goles 11 Luciano Aued 01/03/1987 14 César Pinares 23/05/1991 18 Diego Buonanotte 19/04/1988 8 Ignacio Saavedra 12/01/1999 Francisco Silva 11/02/1986 Kevin Fernández 09/03/2001 26 Marcelino Núñez Cristián Núñez

Delanteros

Jugador Fecha de nacimiento Partidos 2020 Goles 19 José Pedro Fuenzalida 22/02/1985 Diego 14/01/2000 27 César Munder 07/01/2000 9 Fernando Zampedri 14/02/1988 Alexander Aravena 06/09/2002 Bruno Barticciotto Matías Rosas 01/02/1998 15 Gastón Lezcano 21/11/1986 10 Edson Puch 09/04/1986

Formación