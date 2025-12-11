Union Berlín vs. RB Leipzig, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La 14ª jornada de la temporada 2025/26 de la Bundesliga se inaugura hoy viernes 12 de diciembre, con el partido entre Union Berlin y RB Leipzig. El escenario será el Stadion an der Alten Försterei en la capital. El partido comenzará a las 20:30 horas (tiempo de España).

Cómo ver Union Berlín vs RB Leipzig, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 en Argentina, ESPN 5 para el resto del continente (excepto Chile) y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Horario de inicio Union Berlin contra RB Leipzig

Bundesliga - Bundesliga Alte Foersterei

El partido se disputa este viernes 12 de diciembre a las 20:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio An der Alten Försterei.

México: 13:30 horas

13:30 horas Argentina: 16:30 horas

16:30 horas Estados Unidos:14:30 horas (tiempo del este)

Union Berlin vs. RB Leipzig: Alineaciones

Noticias sobre Union Berlin

Los 'Eisernen' se encuentran en el duodécimo lugar de la tabla de la Bundesliga con 15 puntos después de 13 partidos jugados. La ventaja sobre el 1. FC Heidenheim en el lugar de promoción 16 es de cuatro puntos.

Recientemente, el equipo del entrenador Steffen Baumgart ha sufrido tres derrotas consecutivas. Primero, los berlineses perdieron en casa contra el entonces colista Heidenheim por 1:2, antes de que Union quedara eliminado en los octavos de final de la Copa DFB contra el Bayern Múnich.

El pasado fin de semana, los capitalinos también fueron derrotados por el VfL Wolfsburg con 1:3. El gol de Stanley N'Soki en el minuto 68 solo sirvió para maquillar el resultado.

Noticias sobre RB Leipzig

Los de Leipzig siguen siendo el principal perseguidor del Bayern. Mantienen el segundo lugar gracias a 29 puntos en 13 partidos. RB ya tiene seis puntos de ventaja sobre el primer lugar fuera de la CL.

El equipo del entrenador Ole Werner solo ha sufrido una derrota en los últimos 14 partidos oficiales, y fue el 8 de noviembre con un 1:3 en Hoffenheim.

La semana pasada, los de Leipzig entregaron una verdadera demostración de poder en el partido de alto nivel contra el participante de la Liga de Campeones Eintracht Frankfurt. Con un 6:0 se impusieron los Toros en casa, y Yan Diomande consiguió un hat-trick en la segunda mitad.

