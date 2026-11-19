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Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 11 20 nov 2026 - 12:30

En la Bundesliga femenina, el Union Berlin recibe al Bayer Leverkusen, quinto en la tabla. El partido enfrenta directamente a dos equipos que llegan con trayectorias recientes diferentes.

El Union Berlin ocupa actualmente la octava posición y atraviesa una etapa irregular. Su último partido se saldó con una derrota en casa por 2-0 ante el Werder Bremen, que aumenta la presión sobre las berlinesas.

El Bayer Leverkusen llega como quinto clasificado y atraviesa un momento de estabilidad. Su reciente victoria liguera por 2-0 ante el Hamburger SV demostró que el equipo es capaz de sumar puntos con concentración.

Ibrahim Maza está considerado uno de los talentos más prometedores de Alemania en el equipo masculino del club, pero esta noche el protagonismo es del equipo femenino, que quiere demostrar que puede competir en el tercio superior de la tabla.

El Union Berlin ha demostrado últimamente que jugar en casa no garantiza nada. Tres derrotas en las últimas semanas han mermado su confianza, aunque un empate ante el Hoffenheim apuntó a cierta estabilización.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre su retransmisión.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado en el Union Berlin y el Bayer Leverkusen?

El Union Berlin suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente perdió en casa por 0-2 ante el Werder Bremen. Antes empató 1-1 con el Hoffenheim y 4-4 con el Hamburger SV. En esos cinco encuentros, el Union Berlin marcó once goles y encajó doce.

El Bayer Leverkusen registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su triunfo liguero más reciente fue un 2-0 ante el Hamburger SV. En la Copa de Alemania femenina, el Leverkusen cayó por 0-1 ante el Bayern de Múnich. En la liga, el equipo marcó seis goles en total y encajó tres.

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: alineaciones

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: estado de forma

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: balance de enfrentamientos directos

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: clasificación