El partido entre el Union Berlin y el 1. FC Colonia comienza el 1 de noviembre de 2026 a las 15:30.

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SPOX os cuenta en este artículo cómo podéis ver el partido de hoy en directo por televisión y streaming.

Union Berlin vs. 1. FC Colonia hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

El partido de la Bundesliga entre el Union Berlin y el 1. FC Colonia se puede ver en directo en DAZN. Podéis seguirlo íntegramente a través de la aplicación de DAZN o de su página web.

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Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Union Berlin y el 1. FC Colonia?

El Union Berlin llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue la derrota por 0-5 en casa ante el Colonia en la Copa de Alemania. Antes, los de Berlín empataron 1-1 contra el Augsburgo y 0-0 contra el Borussia Dortmund en la Bundesliga. En esos cinco partidos, el Union solo marcó dos goles y encajó siete.

El 1. FC Colonia suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Tras la contundente victoria por 5-0 contra el Union Berlin en la Copa de Alemania, empató 0-0 ante el Schalke 04 en la Bundesliga. Su única derrota en ese periodo fue el 0-1 en el campo del Eintracht Frankfurt. El Colonia marcó un total de nueve goles y encajó tres en esos cinco partidos.

Union Berlin vs. 1. FC Colonia: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 8 1 nov 2026 - 09:30 Alte Foersterei

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