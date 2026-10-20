Un informe periodístico reveló este martes la lista de los futbolistas mejor pagados del mundo del fútbol, en la que figura una única estrella árabe.

El diario "The Sun" señaló que Cristiano Ronaldo gana más del doble de lo que percibe su eterno rival Lionel Messi, tras el anuncio de la lista de los futbolistas mejor pagados del mundo.

Indicó que la estrella del Al-Nassr cobra alrededor de 488.000 libras esterlinas diarias en virtud de su enorme contrato con el club saudí, lo que lo situó a la cabeza de la lista de los futbolistas con mayores ingresos del mundo del fútbol.

Las estimaciones apuntan a que Ronaldo percibe cerca de 225 millones de libras esterlinas (300 millones de dólares) por temporada, según la lista de Forbes.

Esa enorme cifra se compone de unos 187 millones de libras esterlinas (250 millones de dólares) procedentes del Al-Nassr, y cerca de 37 millones de libras esterlinas (50 millones de dólares) de sus acuerdos comerciales.

Su fabuloso salario supera más del doble al de su rival Messi, que percibe alrededor de 108 millones de libras esterlinas (145 millones de dólares) por temporada.

El contrato de Messi con el Inter Miami de la Major League Soccer le reporta cerca de 52 millones de libras esterlinas anuales (70 millones de dólares), mientras que los ingresos por patrocinio le aportan 56 millones de libras esterlinas adicionales (75 millones de dólares) al año.

Ronaldo y Messi —que se han disputado el título de mejor futbolista del mundo durante más de una década— suman casi la mitad de los 706 millones de libras esterlinas que acumulan en conjunto los de mayores ingresos.

Mbappé, en el tercer puesto

En el tercer puesto se sitúa la estrella del Real Madrid Kylian Mbappé, que gana alrededor de 75 millones de libras esterlinas al año tras rescindir su contrato con la empresa Nike, que ascendía a 15 millones de libras esterlinas (20 millones de dólares) anuales.

Erling Haaland, delantero del Manchester City, ocupa el cuarto puesto con 64 millones de libras esterlinas (84 millones de dólares) tras obtener ingresos adicionales de acuerdos con otras empresas.

Cierra la lista de los cinco primeros la estrella del Real Madrid Vinícius Júnior, que gana alrededor de 56 millones de libras esterlinas (76 millones de dólares) al año tras firmar un nuevo contrato con el club por valor de 25 millones de libras esterlinas (33 millones de dólares) por temporada.

También se ha contabilizado en la clasificación el enorme nuevo acuerdo de Lamine Yamal con el Barcelona el año pasado, ya que ocupa el sexto puesto.

Lamine percibe alrededor de 41 millones de libras esterlinas (55 millones de dólares) al año tras aceptar un acuerdo por valor de 33,5 millones de libras esterlinas (45 millones de dólares) por temporada con el gigante catalán.

A Yamal se suman el delantero del Al-Nassr y exestrella del Liverpool Sadio Mané, que gana 40 millones de libras esterlinas (54 millones de dólares), y la presencia de Bellingham, que percibe 34 millones de libras esterlinas (45 millones de dólares).

Harry Kane, capitán de la selección de Inglaterra y delantero del Bayern Múnich, ocupa el noveno puesto, siendo esta su primera aparición en la lista.

Kane gana alrededor de 32 millones de libras esterlinas al año gracias a su contrato de 400.000 libras esterlinas semanales con el club alemán y a otros acuerdos con diferentes empresas.

Salah, el único representante árabe

El exleyenda del Liverpool, Mohamed Salah, cierra la lista de los diez primeros con un salario anual de 30 millones de libras esterlinas tras firmar un lucrativo contrato de dos años con el Trabzonspor por valor de 363.000 libras esterlinas semanales.

Salah abandonó el estadio de Anfield el verano pasado, lo que significa que Haaland es el único representante de la Premier League inglesa en la lista.

No obstante, la incorporación de Bellingham y Kane le da al Reino Unido dos jugadores entre los diez mejores por primera vez desde Wayne Rooney y David Beckham en 2013.

El ausente más destacado de la lista es la exestrella del Real Madrid Karim Benzema.

El gran delantero percibió 78 millones de libras esterlinas (104 millones de dólares) la temporada pasada antes de rescindir su contrato con el Al-Hilal y actualmente se encuentra sin equipo.