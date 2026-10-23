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Unai Emery exige a su Aston Villa que mantenga su ritmo arrollador mientras se prepara para un duelo de gran trascendencia contra el Manchester City, líder de la Premier League. El español celebró esta semana su cuarto aniversario al frente del equipo, una etapa en la que ha revitalizado por completo a uno de los clubes más históricos del fútbol inglés.

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Cuatro años de transformación en Villa Park

Cuando Emery llegó por primera vez a las Tierras Medias Occidentales hace cuatro años, pocos podían prever la magnitud de la revolución que iba a liderar. El exentrenador del Villarreal ha convertido al Villa, que ocupaba la zona media de la tabla, en una potencia europea, en una trayectoria marcada por el triunfo en la Europa League de la pasada temporada. Mientras se prepara para enfrentarse al equipo de Enzo Maresca, en Villa Park reina un intenso optimismo, en lugar de la inquietud que suele acompañar a una visita del Manchester City.

El ambiente durante la reciente victoria por 3-1 sobre el Viking en la Champions League fue una muestra de esta nueva era. Un enorme tifo en el fondo Holte recordó a toda Europa que el Villa «ya ha conquistado antes» y está «preparado para más». De la mano del técnico español, el éxito se ha convertido en una costumbre, especialmente en las competiciones europeas. La victoria ante el Viking supuso el duodécimo triunfo consecutivo del Villa en casa en Europa, una cifra asombrosa que subraya su creciente categoría. Pese a haber perdido a seis titulares habituales de la alineación que disputó la final de la Europa League, el club ocupa cómodamente la zona alta de la tabla de la Champions League, junto a equipos como el Paris Saint-Germain, el Real Madrid y el Liverpool.

La construcción de un Villa para competir entre la élite

Emery no es de los que se duermen en los laureles y no tardó en centrar su atención en la enorme tarea de frenar a un Manchester City que, por ahora, cuenta sus partidos en la competición nacional por victorias. «Esos tres puntos nos llenan de confianza. Estamos cómodos y, por supuesto, también buscamos el equilibrio, porque después de este partido vamos a jugar contra el Barcelona, favorito, y luego visitaremos al Galatasaray», explicó Emery, según recoge BBC Sport.

El entrenador se muestra claramente ilusionado con lo que describe como «Villa 2.0», una plantilla renovada gracias a una inversión de casi 280 millones de libras en verano. Ha pedido a la afición de Villa Park que repita el ambiente electrizante vivido entre semana para ayudar al equipo a plantar cara al líder de la liga. «Ahora intentamos centrarnos en el partido del sábado contra el Manchester City. Ojalá haya el mismo ambiente, la misma energía. Estoy muy, muy contento, pero debemos seguir avanzando ante los retos que nos esperan», añadió.

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Los nuevos fichajes cobran protagonismo

Emery ha afrontado un verano difícil, en el que se marcharon figuras clave como Emiliano Martinez y Ollie Watkins, pero ha conseguido reconstruir una plantilla que parece aún más dinámica que la que levantó un título en Estambul hace solo unos meses. La rápida integración de los fichajes, sin embargo, ha sido la piedra angular del reciente resurgimiento del Villa. El extremo brasileño Alysson, incorporado con acierto en enero, está causando estragos en las defensas con su velocidad, mientras que Ibrahim Mbaye, un adolescente por el que se pagaron 47 millones de libras, ha dejado destellos que explican por qué se le considera una de las mayores promesas del mundo. Bajo palos, Zion Suzuki ha ocupado el puesto dejado por Martinez con una serenidad notable y ofrece una variedad de pases que permite al Villa construir sus ataques con mayor precisión.

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Más adelantado, Nicolas Jackson se ha reencontrado con su antiguo entrenador en el Villarreal con excelentes resultados: ya suma cinco goles esta temporada. La incorporación más intrigante, sin embargo, es Johan Manzambi. El internacional suizo fue un gran acierto de la directiva, que se adelantó al Newcastle United para ficharlo. Aunque su participación ante el City está en duda, su impacto inicial, incluido un gol decisivo en St James' Park, ya ha justificado los 50 millones de libras invertidos en su fichaje.

La experiencia y el liderazgo siguen siendo fundamentales

Aunque los nuevos fichajes acaparan los titulares, el núcleo veterano de la plantilla sigue siendo indispensable en el planteamiento táctico de Emery. El capitán John McGinn continúa aportando la energía incansable que necesita el centro del campo, pero la recuperación del mejor nivel de Ross Barkley ha sorprendido a muchos. El jugador de 32 años, incorporado del Luton Town por un coste reducido, ya ha marcado cuatro goles esta temporada y aporta tanto goles como una experiencia muy necesaria en las exigentes noches europeas.

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Emery ha expresado abiertamente su admiración por el profesionalismo y la aportación ofensiva del exinternacional inglés. «Como persona, es un tipo fantástico. Ross Barkley es un jugador muy bueno y con experiencia. No sé por qué su carrera fue a menos después del Chelsea. Cuando lo vimos en el Luton, pensamos: “Vaya jugador”. Estoy muy contento con cómo está jugando y con que siempre se muestre respetuoso, juegue o no. Le exijo mucho en ataque. Sé que puede marcar y rematar de cabeza. Soy muy exigente con él en ataque. Me alegro por él», concluyó el entrenador del Villa.