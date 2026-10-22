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Unai Emery ha retado a su plantilla del Aston Villa a trasladar a los resultados en las competiciones nacionales su arrollador rendimiento europeo, después de imponerse con autoridad al Viking FK noruego el miércoles por la noche. La cómoda victoria por 3-1 en Villa Park mantuvo el pleno de triunfos europeos del equipo de las Midlands y lo aupó al segundo puesto de la clasificación.

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El técnico español exige una mejora en la competición doméstica

Emery quiere que su equipo traslade su buen momento en Europa a la Premier League después de derrotar a los visitantes de la Eliteserien, que la semana pasada empataron 3-3 con el Bayern de Múnich. Su quinta victoria en seis partidos entre todas las competiciones supuso también su duodécimo triunfo consecutivo en casa en partidos de las principales competiciones europeas. Así iguala el récord inglés de este siglo, compartido por el Manchester City y el Manchester United.

El dominio en la primera parte sella un hito histórico

IMAGO

Tras golear 6-0 al Fenerbahce en su anterior partido, los locales realizaron 14 remates en la primera parte. El portero Arild Ostbo detuvo dos cabezazos de Nicolas Jackson en los primeros compases.

Ross Barkley abrió el marcador en el minuto 23 al desviar de cabeza un córner de Ibrahim Mbaye. Marcó así en tres partidos consecutivos como titular por primera vez desde octubre de 2020. Después, Emiliano Buendia transformó un penalti en el minuto 37, señalado tras la intervención del VAR por una zancadilla de Zlatko Tripic a Alysson. El argentino se convirtió en el primer jugador del Villa en marcar en cuatro partidos consecutivos de las principales competiciones europeas.

Tras el pitido final, Emery elogió la concentración táctica y la creciente confianza de sus jugadores: «Estamos encantados con cómo estamos respondiendo a lo que se nos exige. Respetamos la competición y a los rivales, y estamos mejorando aspectos de nuestro juego.

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»Teniendo todo eso en cuenta, creo que hicimos un buen partido, un partido serio. Los respetamos y seguimos el plan que habíamos preparado. Además, cada jugador intentó mostrar su calidad. Hoy combinamos esos objetivos, creo que hicimos un buen trabajo y algunos jugadores dieron un paso adelante en cuanto a confianza, se sintieron mejor, comprendieron mejor los aspectos tácticos y jugaron al fútbol».

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Un gol en propia puerta afianza su fortaleza en Europa

El portero local Zion Suzuki detuvo un intento de Tobias Moi al comienzo de la segunda parte, antes de que Henrik Heggheim introdujera sin querer en su propia portería un centro de Alysson en el minuto 62. El guardameta Ostbo también frustró una ocasión de Alejandro Garnacho, cedido por el Chelsea, durante su animada participación. Ya en los últimos minutos, un remate acrobático de Peter Christiansen a centro de Kristoffer Askildsen fue validado tras una revisión del VAR por posible fuera de juego. El tanto impidió a los locales encadenar su tercer partido sin encajar un gol y alcanzar el primer puesto de la tabla.

No obstante, el Aston Villa se convierte en el primer vigente campeón de la Europa League desde el United de 2017-18 en ganar sus tres primeros partidos de la Champions League. También ha alcanzado las 20 victorias en la Copa de Europa en solo 30 encuentros, una marca únicamente superada por la del Real Madrid (29).

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Sobre el contraste entre su fortaleza en casa en Europa y el hecho de que aún no haya ganado como local en la Premier League, Emery añadió: «Afrontamos cada partido con el objetivo de mejorar para ser constantes en Europa, jugar los encuentros de la Premier League y exigirnos mucho. Tenemos que sentirnos fuertes y seguros. Creo que todavía queda trabajo por hacer. Hicimos un muy buen partido y la Champions League es muy difícil, pero tenemos nueve puntos. Hemos ganado dos partidos aquí, en casa.

»En la Premier League todavía no estamos ganando, pero en la Champions League hemos ganado dos buenos partidos, contra el Fenerbahce y hoy, y ahora podemos sentirnos seguros y cómodos de cara a los próximos desafíos. El ambiente fue fantástico. Estamos disfrutando de la Champions League con nuestra afición y disfrutándola juntos».

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Al Aston Villa, en plena recuperación, le esperan rivales de peso

Los hombres de Emery intentarán conseguir su primera victoria liguera en casa de la temporada cuando reciban al Manchester City en Villa Park este fin de semana. Haber sumado nueve puntos de nueve posibles en Europa ha devuelto la confianza a la plantilla tras un comienzo de temporada complicado. Más adelante, el club de las Midlands pondrá a prueba su pleno de victorias en la Champions League ante el Barcelona, líder de LaLiga, el mes que viene.