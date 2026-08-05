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imago-sport-1080706991.jpgAnadolu Agency

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Una voz árabe elogia al "rey egipcio": Draji reacciona a la multitudinaria recepción de Salah en Trebisonda

Fichajes
M. Salah
Trabzonspor
Superlig
Egipto

¿Qué dijo el comentarista argelino sobre «Mo»?

El famoso comentarista argelino Hafid Derradji reaccionó a las imágenes de la multitudinaria recepción popular que tuvo el astro egipcio Mohamed Salah a su llegada a la ciudad de Trebisonda, de cara a su incorporación a las filas del club turco Trabzonspor.

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Derradji escribió, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X": "Multitudinaria recepción popular al astro egipcio Mohamed Salah por parte de la afición del club turco Trabzonspor, en una escena que refleja el gran estatus del que goza una de las figuras más destacadas del fútbol mundial, y el cariño que le profesan los aficionados a este deporte dentro y fuera de Turquía".

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El tuit del comentarista argelino coincidió con la amplia oleada de reacciones que provocaron las imágenes de la llegada del capitán de la selección de Egipto a territorio turco, donde se congregaron grandes cantidades de aficionados del Trabzonspor en el aeropuerto y en las calles de los alrededores para dar la bienvenida al fichaje que la prensa turca describió como la "bomba del año".

El comentario de Derradji, en su condición de una de las voces mediáticas árabes más destacadas en el ámbito del fútbol, se interpreta como una confirmación de la dimensión árabe e internacional del fichaje, y de la arrolladora popularidad de la que disfruta Mohamed Salah en distintas partes del mundo, que ha superado las fronteras de su anterior club, el Liverpool, para llegar a nuevos aficionados de la Superliga turca.

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Miles de seguidores reaccionaron al tuit de Derradji, considerando que sus palabras resumieron la escena con precisión, y que la recepción de la afición del Trabzonspor demuestra que Salah ya no es solo un futbolista, sino un "icono mundial" que une los sentimientos de los aficionados a este deporte en todas partes.

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