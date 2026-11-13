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Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images
Loai Mohamed
Traducido por

«Una victoria que parecía imposible devuelve a la Azzurra»: Italia «baila bajo la lluvia» tras la sorpresa de Francia

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La prensa italiana celebró la gran victoria de su selección sobre Francia por 3-1, ayer jueves, en la Liga de las Naciones de la UEFA, al considerar que el triunfo representa un nuevo comienzo para la "Azzurra" tras unos pocos meses del golpe que supuso el fracaso en la clasificación para el Mundial 2026.

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Tras la ausencia de Italia en las tres últimas ediciones de la fase final del Mundial, la prensa local encontró un motivo suficiente para celebrar esta noche, después de que la selección italiana lograra imponerse a Francia, pese a la gran diferencia de calidad en los nombres entre ambos combinados.

Mientras la selección francesa, cuarta del mundo en el Mundial 2026, afrontaba el partido de ayer jueves en el estadio "San Siro" con el objetivo de ganar para sellar el liderato del Grupo Primero de la primera ruta, los locales la sorprendieron con una actuación combativa que inclinó la balanza a su favor.

Y pese a que el equipo del entrenador Zinedine Zidane se adelantó con un gol tempranero, los italianos regresaron con una remontada asombrosa para arrebatar el primer puesto con 10 puntos, por delante de los Bleus por la diferencia de los enfrentamientos directos.

Daniele Manusia, corresponsal de la cadena "RMC" en Italia, afirmó: "Para Italia, esto es un logro asombroso, y casi resulta difícil de creer. Desde nuestro punto de vista, Francia es la mejor selección del mundo en cuanto a jugadores. Italia no está en el mismo mundo que Francia en lo que respecta a las cualidades individuales, pero llegó a la victoria a través de su manera de jugar".

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"San Siro empezó a creer en el inicio de la nueva era de Mancini"

El diario "La Gazzetta dello Sport" celebró el nuevo comienzo que lidera el entrenador Roberto Mancini y colocó un llamativo titular principal en su portada: "Italia se estremece".

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El diario ironizó sobre las difíciles condiciones meteorológicas que acompañaron al partido, diciendo: "¿Han intentado alguna vez jugar al fútbol en una piscina?".

Y añadió: "Así se vieron los diez primeros minutos de Italia: agua por todas partes. Llovía a cántaros y Francia presionaba con fuerza; nos ahogaron y nos asfixiaron. Las ocasiones caían, ¡y qué lluvia de ocasiones! Podía haber parecido el inicio de una pesadilla, pero Francia se calmó un poco e Italia recuperó su equilibrio".

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El diario se detuvo en el punto de inflexión del partido, representado por el penalti fallado por Sebastiano Esposito en el minuto 59, al considerar que ese momento cambió el rumbo del encuentro.

Y escribió: "Todos pensaron lo mismo: se acabó, el partido da la vuelta. Y, efectivamente, dio la vuelta a favor de Italia. Italia pasó a controlar el partido, y San Siro empezó a creer que habíamos derrotado a la mejor selección del mundo, y que una nueva era de Mancini comenzaba oficialmente".

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"Italia recupera su grandeza"

Por su parte, el diario "La Repubblica" consideró que "Italia recupera su grandeza", mientras que "Corriere della Sera" celebró lo que describió como el inicio del regreso de la selección a la primera plana, reclamando que no se reste valor al triunfo.

El diario afirmó: "En los bares, en el tranvía y en los trenes, algunos les dirán que Italia siempre gana cuando los partidos son menos importantes, y que Francia, en ausencia de Mbappé y Dembélé, terminará el grupo en el liderato. Quizá eso sea cierto, pero ¿qué importa?".

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Y añadió: "Hace ocho meses estábamos atrapados en Zenica sin salida, mientras que ahora San Siro se estremece de alegría bajo la lluvia, como si esta selección italiana que derrota a Francia en su casa por primera vez desde 1962, cuando Altafini marcó dos goles, hubiera estado siempre ahí y no hubiera tropezado jamás".

"Una noche que parecía imposible"

El diario cerró su comentario sobre la selección italiana con un tono optimista, señalando que el equipo actual presenta indicios claros de la posibilidad de construir una nueva generación.

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Y escribió: "Entre el baile bajo la lluvia, Italia se regaló una noche que parecía casi imposible, pero que fue, por el contrario, una felicidad pura que lleva la esperanza de un futuro digno de las cuatro estrellas con las que la Azzurra adorna su camiseta".

Y añadió: "De Pio a Caiudi, de Calafiori a Cambiaghi, pasando por Scalvini y Vergara, estamos ante una selección cuya media de edad de sus jugadores es de 25 años y que mira hacia el futuro".

Escrito porLoai Mohamed

Editor sénior

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

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A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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