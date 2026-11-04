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Abobakr El Mokadem
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"Una vez más en la Champions League": Bellingham elogia la nueva remontada del Real Madrid

AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
Real Madrid
Liga de Campeones
J. Bellingham
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"Las cosas van por buen camino"

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Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, elogió lo que ofrecieron los futbolistas del equipo en el partido ante el AEK Atenas, la noche de este miércoles, en la Liga de Campeones de Europa.

El Real Madrid remontó su desventaja ante su anfitrión, el AEK Atenas griego, y la convirtió en una victoria agónica y valiosa por 3-2 en el partido que se disputó la noche de este miércoles, dentro de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Los tres goles del Real Madrid los anotaron: Jude Bellingham (min. 32), Kylian Mbappé (min. 78) y Federico Valverde (min. 90+2).

Jude Bellingham declaró, en unas palabras a la cadena "Movistar": "Sí, una vez más en la Liga de Campeones. Fue un gol espectacular de Valverde. Teníamos que pelear contra un gran equipo como el AEK Atenas y sumar los puntos".

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Y sobre su valoración del conjunto merengue en los primeros minutos, explicó: "Creo que fuimos totalmente dominantes durante todo el partido. Ellos lanzaron dos buenos ataques y marcaron dos goles, pero creo que teníamos el control total del partido".

Y añadió: "Estoy orgulloso de mis compañeros de equipo. Sí, sí. Trabajamos duro para lograr esta victoria. Tuvimos la posesión del balón y generamos ocasiones".

Y sobre su espectacular gol, dijo Bellingham: "Fue diferente. Un centro magnífico de Cucurella, y lo rematé de tacón".

Y agregó: "Sí, juego con mayor concentración en cada partido, sin duda juego con mayor concentración. Las cosas van bien, estoy desarrollando mi rendimiento e influyo en el partido de muchas maneras. Espero seguir por este camino".

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