La victoria del Real Madrid sobre el Barcelona, ayer domingo, privó al conjunto catalán de un hecho poco habitual en la historia de los Clásicos.

El Real Madrid venció al Barcelona por dos goles a uno, ayer domingo, en el estadio Camp Nou, en el Clásico de LaLiga.

Ambos equipos llegaron al partido con una igualdad total en el historial de enfrentamientos directos entre ellos, ya que cada uno había logrado la victoria en 106 partidos, mientras que 52 encuentros terminaron en empate entre los dos conjuntos.

Una victoria del Barcelona habría significado su superioridad en el total de enfrentamientos directos entre los dos equipos, algo que no ocurría desde el año 1932, salvo en una sola ocasión.

En marzo de 2019, el Barcelona logró la victoria sobre el Real Madrid, elevando su cuenta a 96 triunfos frente a los 95 del Real Madrid.