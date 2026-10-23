Una «versión de Courtois» aparece en el Chelsea: Alonso revela una sorpresa sobre su joven portero

El español Xabi Alonso, director técnico del Chelsea, elogió el potencial del joven portero belga Mike Penders, comparándolo con su compatriota Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, y reveló que este último también ve similitudes entre ambos.

El Chelsea se prepara para enfrentar al Tottenham el sábado, en medio de cambios previstos en la portería, tras la lesión de Dibu Martínez y su operación para tratar una fractura en la mandíbula, lo que brinda a Penders, de 21 años, una nueva oportunidad para demostrar sus cualidades en la Premier League.

Un calco de Courtois

Alonso habló sobre las similitudes entre Penders y Courtois, señalando que la comparación no se limita a la nacionalidad belga, sino que incluye también la estatura, el uso del pie izquierdo y la capacidad para manejar los balones aéreos.

El entrenador del Chelsea afirmó: "Hay muchas similitudes, no solo la nacionalidad. Ambos tienen la misma estatura, ambos usan el pie izquierdo y ambos dominan los balones aéreos".

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Alonso reveló que habló con Courtois durante su estancia en el Mundial y le preguntó por el joven portero, y añadió: "Hablé con Thibaut cuando estaba en el Mundial y le pregunté por Mike, y él mismo dijo que ve similitudes entre ambos".

Una oportunidad de oro

Alonso subrayó la importancia de respaldar a Penders durante la próxima etapa, ante la responsabilidad que le espera por la ausencia del portero titular debido a la lesión.

Y dijo: "Tenemos que ayudarlo y apoyarlo. Es un portero del presente y del futuro".