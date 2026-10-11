Vinicius Jr. estaba fuera de sí tras este asunto más que peliagudo. Pero todas las protestas de la superestrella del Real Madrid por su tarjeta roja no sirvieron de nada, tampoco las que hizo en la red. Allí, el brasileño acompañó una disculpa a medias con un fotomontaje con hasta ocho escenas de distintos partidos en las que sus rivales deberían haber sido amonestados o expulsados. «Y el que ve amarilla y roja siempre es Vinicius: una vergüenza», protestó con desafío.

¿Qué había pasado? Tras el primer gol del ex del Leipzig Yan Diomande (62.) para el Real, el revulsivo Vinicius (71.) marcó contra el Villarreal CF el tanto de la supuesta sentencia. «Vini» celebró con efusividad, se llevó la mano a la oreja y besó el escudo de su camiseta blanca. El técnico Jose Mourinho salió corriendo desde 50 metros y se le echó al cuello, pero entonces intervino el VAR y anuló el gol.

En la jugada previa, Vinicius había tirado del pelo a su rival Nathan Saliba: la roja era reglamentariamente inevitable. Aunque no desde el punto de vista del autor, que le gritó a la cara al árbitro y tuvo que ser frenado por su «guardaespaldas» Antonio Rüdiger para que no fuera a más. Según los medios, el colegiado Isidro Diaz de Mera Escuderos escribió en su informe que el jugador mostró una «actitud agresiva» y que el protestante Vinicius «tuvo que ser sujetado por compañeros de equipo». No habrían trascendido insultos concretos.

Jose Mourinho se salta la rueda de prensa tras el escándalo de Vinicius para evitar una sanción

Aun así, a Vinicius le amenazan al menos dos partidos de sanción por su acción. Además del duelo con el Sevilla FC del próximo domingo, también se perdería el Clásico ante el FC Barcelona una semana después. «Lo siento por mi equipo y por los aficionados», escribió en la red, aunque la «alegría» por su supuesto 79.º gol en su 250.º partido de Liga con el Real seguía intacta.

En la mayoría de los demás madridistas, sin embargo, el enfado era grande. «No sé qué pasa con los árbitros, no entiendo esta roja», dijo Aurelien Tchouaméni. El Real volvió a sentirse perjudicado pese a la victoria (1:0), con la que mantuvo en seis puntos la desventaja respecto a su eterno rival, el Barcelona. El entrenador José Mourinho se saltó la rueda de prensa en señal de protesta. «Quiero», trasladó según el diario Mundo Deportivo, «estar ante el Sevilla y el Barça». Ya que Vinicius no estará.

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