El Barcelona ha empezado a moverse con antelación de cara al mercado de invierno, en busca de reforzar su línea defensiva con un fichaje que ofrezca al equipo soluciones adicionales durante la segunda mitad de la temporada, ante el deseo de Hansi Flick y la dirección deportiva de incorporar a un central o a un defensa polivalente.

Sin embargo, cerrar este paso podría estar ligado primero a la salida de uno de los jugadores del equipo, después de que el club situara a Alejandro Baldé entre los nombres candidatos a marcharse.

Según informó el diario español "Sport", el Barcelona no pone objeciones a la salida del lateral izquierdo el próximo mes de enero, después de que su papel se redujera bajo la dirección de Flick y de que no lograra aprovechar las lesiones que golpearon al equipo para conseguir una mayor oportunidad de participación.

Baldé estuvo cerca de abandonar el club el pasado verano, pero prefirió quedarse con la esperanza de recuperar su sitio, antes de que las posibilidades de su marcha aumentaran al continuar alejado del once titular.

El Barcelona da la bienvenida a la idea de vender al jugador de forma definitiva, y apunta a obtener una cantidad no inferior a los 40 millones de euros, basándose en su juventud y en la demanda que tiene la posición de lateral izquierdo en el mercado de fichajes.

Asimismo, el club comunicó al agente del jugador, Jorge Mendes, que el traspaso permanente representa su opción preferida, con la posibilidad de aceptar una cesión si incluye una cláusula que obligue al club cesionario a comprarlo al final de la temporada.

Mendes trabaja actualmente en sondear las opciones de traspaso de su representado, después de haber mantenido contactos con clubes de Italia, Inglaterra y Alemania, sin que los intereses se hayan convertido hasta ahora en ofertas oficiales.

El Barcelona espera el visto bueno de Baldé a la salida, pues considera que resolver su situación con antelación ayudará a acelerar las negociaciones y a aclarar sus planes durante el mercado invernal.

En Italia, destacan los nombres de la Juventus y la Roma entre los clubes interesados en incorporar al jugador, pero el obstáculo radica en que sus movimientos giran en torno a la cesión, sin una disposición clara a presentar una oferta de compra definitiva por la cantidad que pide el Barcelona, además de que el salario de Baldé podría suponer una carga para los clubes italianos.

En cambio, los clubes ingleses parecen más capaces de satisfacer las exigencias económicas del Barcelona, después de que el Manchester United y el Chelsea mostraran interés por la situación del jugador.

El United busca soluciones a los problemas en la posición de lateral izquierdo, ante las molestias físicas que han sufrido Luke Shaw y Patrick Dorgu, mientras que el Chelsea estudia reforzar el costado izquierdo tras los cambios que ha experimentado esa posición.

El Barcelona confía en que la operación de Baldé contribuya a proporcionar los recursos económicos necesarios para avanzar hacia el fichaje de un nuevo defensa, lo que daría a Flick opciones más amplias en la línea trasera y ayudaría al club a asegurar la continuidad de Jules Koundé dentro de su proyecto defensivo.