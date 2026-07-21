El Real Madrid ha fijado una condición clara antes de dar cualquier paso hacia el cierre de un nuevo fichaje de primer nivel durante el mercado de traspasos.

Según informaciones de medios españoles, la directiva del Real Madrid no planea por el momento incorporar nuevos nombres a la plantilla, después de haber cerrado ya varias operaciones importantes. La prioridad actual pasa por evaluar el grupo que hay bajo las órdenes del entrenador portugués José Mourinho.

El mercado de fichajes vio cómo el conjunto blanco reforzaba sus filas con las incorporaciones de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva, además de las salidas de Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos y Fran García.

La cadena española "COPE" explicó que Mourinho ha comenzado a mantener reuniones individuales con sus jugadores para definir los perfiles del equipo en la próxima etapa, ya que se espera que la plantilla experimente algunos cambios, especialmente con nombres candidatos a salir en calidad de cedidos.

La dupla formada por Franco Mastantuono y Raúl Asencio figura entre los jugadores más destacados que podrían abandonar el equipo de forma temporal con el objetivo de conseguir mayores oportunidades de participación y desarrollo, mientras que los datos apuntan a la continuidad de Gonzalo García en las filas del equipo la próxima temporada.

En el capítulo de fichajes, el nombre del Real Madrid se ha vinculado con varias estrellas, encabezadas por Michael Olise y Rodri, aunque la directiva del club ha establecido una regla clara: cualquier nueva operación estará condicionada a la salida previa de un jugador de la plantilla actual.

Esta decisión llega ante el deseo del Real Madrid de mantener el equilibrio dentro del vestuario y no engrosar el número de jugadores, especialmente después de los refuerzos completados durante el verano, dando al cuerpo técnico dirigido por Mourinho la oportunidad de evaluar todos los elementos antes de dar cualquier paso adicional en el mercado de traspasos.