Una única condición: ¿aplicará LaLiga la polémica norma del Mundial?

Fran Soto, presidente del Comité de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, aseguró que LaLiga no aplicará las pausas de hidratación salvo en casos concretos, al tiempo que reveló una serie de modificaciones arbitrales y reglamentarias previstas para la próxima temporada.

Soto explicó, durante una entrevista con el programa "El Partidazo" de Cadena COPE, que las pausas de refrigeración, que fueron una de las imágenes más destacadas del Mundial 2026, no se convertirán en una parte fija de los partidos de LaLiga, señalando que su aplicación estará condicionada únicamente a que la temperatura supere los 32 grados centígrados.

El presidente del Comité de Árbitros afirmó que esta condición supone que la mayoría de los partidos de LaLiga no tendrán ninguna pausa adicional, descartando de forma tajante que se repita el escenario de la final del Mundial, que registró un descanso que se prolongó hasta los 28 minutos.

Soto añadió, en tono de broma, que el fútbol español seguirá siendo "más romántico" y mantendrá el tradicional descanso de 15 minutos entre las dos partes del partido.

Enfado español

Soto abordó durante su intervención la participación de los árbitros españoles en el Mundial 2026, expresando el malestar del Comité de Árbitros por la escasa representación española en el torneo, después de que Hernández Hernández fuera el único árbitro español que dirigió un partido en el Mundial.

Soto calificó el balance de "muy negativo", subrayando que existe una sensación de sorpresa e incomodidad dentro del estamento arbitral español, especialmente porque el nivel de los árbitros españoles, según su opinión, no se corresponde con su limitada presencia en el torneo.

Señaló que Hernández Hernández, junto con el árbitro asistente Alejandro que participó en el partido entre Brasil y Haití, ofrecieron un buen rendimiento, lo que confirma —según Soto— que la ausencia de los árbitros españoles no estuvo ligada a motivos puramente técnicos o deportivos.

El caso Negreira, presente: se pide una reunión con la FIFA

Sobre la posibilidad de que el caso Negreira influyera en las decisiones de la FIFA respecto a la elección de árbitros, Soto no descartó esta posibilidad, pero al mismo tiempo afirmó que desconoce los verdaderos motivos que hay detrás de la escasa participación de los árbitros españoles.

Dijo que la ausencia de cualquier explicación vinculada a criterios arbitrales u objetivos podría significar que existen otros factores fuera del terreno de juego, insistiendo en que los árbitros españoles fueron "los más perjudicados" por el caso Negreira.

El presidente del Comité de Árbitros reveló que el organismo está a la espera de fijar una fecha para celebrar una reunión directa con los responsables de la FIFA con el fin de obtener aclaraciones oficiales, prefiriendo el diálogo directo antes que el intercambio de cartas o comunicados a los medios.

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Cambios arbitrales y nueva tecnología en la próxima temporada

Soto habló de una serie de modificaciones que entrarán en vigor durante la nueva temporada, tras aplicar algunas de ellas en el Mundial, entre las más destacadas la reducción del tiempo perdido asociado a las sustituciones.

Explicó que el jugador sustituido estará obligado a abandonar el campo en un plazo máximo de 10 segundos, y en caso de superar ese tiempo el equipo tendrá que esperar un minuto adicional antes de realizar la siguiente sustitución.

También apuntó a la revisión del protocolo relativo al tratamiento de las segundas tarjetas amarillas, además de la adopción de la tecnología del balón conectado a un chip electrónico para ayudar a determinar el fotograma exacto utilizado al revisar las situaciones de fuera de juego de forma automática.

Sin embargo, Soto pidió cautela respecto a la nueva tecnología, aclarando que solo ayudará a elegir el marco temporal correcto del momento del pase, pero que no resolverá todos los problemas técnicos, como los fallos en los sistemas de seguimiento de los jugadores que se produjeron la temporada pasada, entre ellos el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en la Copa del Rey, cuando los árbitros se vieron obligados a trazar las líneas de fuera de juego de forma manual.

Elogios a su primera temporada y llamamiento al entendimiento

Pese a su crítica a la escasa presencia española en el Mundial, Soto aseguró estar satisfecho con su primer año al frente del Comité de Árbitros, elogiando especialmente la segunda mitad de la temporada pasada en Primera y Segunda División.

Consideró que los partidos del play-off de ascenso fueron un éxito y estuvieron libres de intervenciones del videoarbitraje, y calificó el ascenso de cuatro árbitros de Segunda División a Primera en una sola temporada como un "hito histórico".

El presidente del Comité de Árbitros concluyó su intervención con un llamamiento a un mayor entendimiento mutuo entre árbitros, clubes y aficionados, subrayando que la profesión arbitral conlleva grandes dificultades y requiere una mayor dosis de empatía por parte de todos.