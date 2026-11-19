Compartir Sigue a GOAL en Google

La legendaria trayectoria internacional de Cristiano Ronaldo podría tener aún un último capítulo. Pese a su reciente retirada de la selección de Portugal, varios informes apuntan a que se estudia organizar un partido homenaje para honrar al emblemático capitán.

Anuncios

Una despedida a la altura de una leyenda

La historia de Ronaldo con la selección portuguesa quizá no haya llegado todavía a su final definitivo. Aunque el legendario delantero anunció oficialmente su retirada internacional el 5 de noviembre de 2026, cada vez se habla más de un partido homenaje para celebrar su contribución sin precedentes. El ganador de cinco Balones de Oro se retiró tras una trayectoria de récord en la que marcó 146 goles en 234 partidos con su selección.

La posibilidad de un homenaje oficial sigue sobre la mesa, pese a las complicadas circunstancias que rodearon su salida, según A bola.

Aunque la atención se centra en un posible homenaje de la selección, también se habla de reconocimientos por separado en los que participarían sus antiguos clubes.

Tensiones entre bastidores

El momento elegido por Ronaldo para retirarse estuvo muy marcado por un periodo de fricciones entre el jugador y el seleccionador Jorge Jesus. Según las informaciones, el desencuentro comenzó cuando Jesus no dio entrada a Ronaldo desde el banquillo durante una victoria ante Noruega.

Anuncios Anuncios

Esto ocurrió pese a un supuesto acuerdo por el que el capitán disputaría al menos 30 minutos, lo que llevó a Ronaldo a sentir que el entrenador había incumplido su palabra. Tras aquel incidente, la relación entre ambas figuras se enfrió considerablemente.

Related Topics

Pese a la evidente tensión en el vestuario, se ha aclarado que el jugador nunca exigió formalmente nada respecto al puesto del entrenador. Según las informaciones, Ronaldo recurrió a intermediarios para sugerir que no se le incluyera en los partidos de noviembre, mientras crecían las especulaciones sobre el cuerpo técnico. Sin embargo, Jesus había manifestado públicamente su intención de seguir convocando al veterano.

El camino hacia la reconciliación

Para que el partido homenaje se haga realidad, es probable que todas las partes implicadas necesiten tiempo para que se disipen las tensiones actuales. La salida fue, sin duda, complicada: incluso la madre de Ronaldo expresó su frustración por el trato que recibió su hijo durante sus últimos días en la selección. No obstante, la Federación Portuguesa de Fútbol quiere evitar que el hombre que condujo a Portugal a la gloria en la Eurocopa de 2016 sea recordado por su enfrentamiento con el seleccionador.

Anuncios

Organizar un partido así exigiría coordinación entre la federación y los representantes del jugador para garantizar que sus logros, y no las recientes polémicas, acaparen la atención. El mundo del fútbol estará muy pendiente de si el hombre que redefinió los récords goleadores internacionales vuelve a vestir una vez más la célebre camiseta roja y verde. Sería una oportunidad para que la afición se despidiera como es debido de quien más ha dado a la selección en toda su historia.