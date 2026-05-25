Una última jornada dramática tiene graves consecuencias: Massimiliano Allegri abandona el AC Milan con efecto inmediato

Massimiliano Allegri ha sido destituido como entrenador del AC Milan, según Fabrizio Romano. También dejan el club de inmediato el director general Giorgio Furlani, el director deportivo Igli Tare y el director técnico Geoffrey Moncada.

La temporada terminó el domingo de forma dramática: el Milan perdió 1-2 en casa ante el Cagliari, mientras sus rivales, el Como y la Roma, ganaron.

El Milan cayó al quinto puesto de la Serie A y se conformará con la fase de grupos de la Europa League.

Tras este tropiezo, la directiva ha decidido tomar medidas drásticas. Allegri, que regresó al banquillo el pasado verano, deja de nuevo el club, junto al director general, el director deportivo y el director técnico.

Era su segundo paso por San Siro, tras dirigir al club de 2010 a 2014.

Esta temporada el Milan no jugó competiciones europeas tras quedar octavo el curso pasado; en la Coppa Italia cayó en octavos ante la Lazio en diciembre, y en liga no superó el quinto puesto.

Hace unos días se confirmó que Allegri ya pensaba irse tras un enfrentamiento con el asesor Zlatan Ibrahimović.