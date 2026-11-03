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Mohamed Saeed
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«Una tragedia. No hay palabras»: Cristiano Ronaldo encabeza los homenajes a Jesus de Miguel, delantero del Tenerife fallecido tras un choque sobre el terreno de juego

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Cristiano Ronaldo ha encabezado las muestras de duelo del mundo del fútbol por la trágica muerte del delantero del CD Tenerife Jesus de Miguel. El atacante, de 30 años, falleció tras un grave incidente sobre el terreno de juego durante un partido de la segunda división española, lo que ha provocado una oleada de pesar en todo el mundo.

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Ronaldo expresa sus condolencias a la familia de De Miguel

La estrella del Al-Nassr

ha expresado su profundo pesar tras conocerse la impactante noticia del fallecimiento de Jesus de Miguel. El exjugador del Real Madrid y del Manchester United recurrió a su cuenta personal de Instagram para compartir un emotivo mensaje con sus millones de seguidores. Ronaldo publicó una fotografía del delantero español acompañada de unas palabras que reflejaban la tristeza de toda la comunidad futbolística. El legendario atacante,

conocido por su impacto en el fútbol español durante su etapa en La Liga, se sumó a muchas otras figuras que rindieron homenaje a un compañero de profesión cuya vida quedó truncada en circunstancias trágicas.

El mensaje del internacional portugués fue breve, pero reflejó la gravedad de lo sucedido, que ha conmocionado al mundo del deporte. Ronaldo escribió en redes sociales: «Una tragedia. Sin palabras… Mucha fuerza a la familia. Que descanse en paz». El gesto de uno de los mejores jugadores de la historia puso de relieve el alcance de lo ocurrido durante un partido de Segunda División entre el Tenerife y el FC Andorra.

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Un choque mortal conmociona al fútbol español

La tragedia se produjo durante un intenso encuentro disputado el lunes por la noche en el Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez. Jesus de Miguel sufrió un terrible choque con el portero del Andorra Jesus Owono cuando ambos disputaban un balón suelto en los últimos minutos del partido. El impacto fue grave y el delantero de 30 años necesitó atención médica inmediata sobre el terreno de juego.

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Tras el choque, De Miguel fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria, en Santa Cruz. Aunque el club ofreció inicialmente un atisbo de esperanza al comunicar que el jugador estaba estable en la unidad de cuidados intensivos, su estado empeoró gravemente durante la noche. El club canario confirmó finalmente que el delantero había fallecido el martes por la mañana tras sufrir una parada cardíaca.

El Tenerife publica un emotivo comunicado

El CD Tenerife confirmó oficialmente la desgarradora noticia a través de sus redes sociales y expresó el profundo dolor de todas las personas vinculadas al club. Su comunicado reflejó la incredulidad y la tristeza que rodean al equipo: «Desolados por el dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea cierto, el CD Tenerife lamenta profundamente comunicar el trágico fallecimiento de de Miguel Alameda el martes 3 de noviembre de 2026, a las 8:00».

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El club subrayó además el dolor de la pérdida: «No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que pueda aliviar este profundo pesar. Estamos junto a su familia, destrozada por el dolor, sus seres queridos y toda la comunidad tinerfeñista, que hoy llora esta cruel pérdida».

Tras lo sucedido, la familia del fallecido delantero ha pedido privacidad para afrontar el duelo. El club compartió un último mensaje en su nombre: «La familia de Jesus de Miguel desea agradecer todos y cada uno de los mensajes de apoyo recibidos y pide sinceramente el máximo respeto a su privacidad en estos momentos terribles. Descanse en paz».

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”