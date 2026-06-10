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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Una tormenta eléctrica retrasa el inicio del ensayo de Inglaterra para el Mundial

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¡No deja de llover en Orlando!

La Federación Inglesa de Fútbol ha anunciado el aplazamiento del amistoso entre Inglaterra y Costa Rica, previsto a las 23:00 (hora de La Meca), tras la tormenta que inundó el campo en Orlando.

Según las últimas informaciones, el partido dará comienzo a las 12 de la noche, hora de La Meca, mientras que los jugadores de ambos equipos ya han llegado al estadio, en lo que será la última prueba amistosa de los «Tres Leones» antes del Mundial.

Este contratiempo recuerda al que sufrió el amistoso entre Arabia Saudí y Ecuador, suspendido dos horas por tormentas eléctricas, lo que anticipa posibles problemas para el Mundial de 2026.

Inglaterra cierra así su preparación en el grupo D, donde enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá.

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Según The Sun, «las lluvias no cesan» y el campo sigue anegado.

Un periodista en Orlando afirmó haber escuchado «el trueno más fuerte de su vida» y, debido a las estrictas normas de seguridad, tuvo que refugiarse en una tienda cercana al estadio.

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