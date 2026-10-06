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Loai Mohamed
Traducido por

Una tormenta eléctrica interrumpe el partido entre Uruguay y la India, y Núñez y Bentancur huyen a los vestuarios

India vs Uruguay
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Amistosos
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El partido se reanudó y terminó con una victoria aplastante

El amistoso entre Uruguay e India se detuvo de forma inesperada por el mal tiempo y las tormentas eléctricas, después de que los jugadores de ambas selecciones se vieran obligados a abandonar el terreno de juego y refugiarse en los vestuarios, antes de que se reanudara posteriormente.

Según informó el diario británico "The Sun", el partido se interrumpió tras disputarse apenas 27 minutos, después de que Uruguay se adelantara con un gol de Darwin Núñez desde el punto de penalti, antes de que Anirudh Thapa estableciera la igualdad a favor de la selección india.

La decisión de detener el encuentro llegó pese a que las tormentas eléctricas y los relámpagos eran evidentes desde el inicio del partido, en medio de previsiones de los medios presentes de que el comienzo se aplazaría, algo que no ocurrió.

Tras la interrupción del juego, apareció un mensaje en la pantalla gigante del estadio "Salt Lake", que decía: "El partido se ha detenido debido al mal tiempo".

El estadio también anunció por los altavoces: "El partido se ha suspendido debido al mal tiempo, y pedimos a todos los presentes en el estadio que entren y permanezcan en lugares protegidos".

Los jugadores de Uruguay abandonaron el terreno de juego, entre ellos Núñez y Rodrigo Bentancur, junto a los árbitros y el entrenador Diego Forlán, para dirigirse a los vestuarios.

Algunos aficionados se dirigieron efectivamente a los lugares cerrados tras la advertencia, mientras que otros prefirieron quedarse en las gradas y disfrutar de la lluvia, al tiempo que los fotógrafos se vieron obligados a resguardarse bajo los paraguas.

El partido se reanudó tras una interrupción que duró 39 minutos, con la lluvia cayendo todavía con fuerza.

Cabe recordar que el partido terminó con una contundente victoria de Uruguay por 6-1.


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