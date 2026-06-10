Una temporada para el recuerdo: la Liga Saudí conquista Asia al estilo de la «Premier League»

La Liga Saudí Roshen hará historia la próxima temporada al expandirse por Asia, siguiendo el modelo de la Premier League inglesa.

La Federación Saudí de Fútbol anunció este miércoles que ocho equipos disputarán torneos internacionales, tanto asiáticos como del Golfo.

Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli y Al-Qadsia entrarán directamente en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia, mientras que Al-Ittihad empezará en la ronda preliminar contra Al-Jazira de los Emiratos Árabes Unidos.

Al-Taawoun jugará la Liga de Campeones de Asia 2, mientras Al-Ittifaq y Neom competirán en la Liga de Campeones del Golfo.

Nunca antes tantos equipos de la Liga Roshen habían competido en el extranjero, gracias al aumento de 3 a 5 plazas en la Liga de Campeones de Asia y de 1 a 2 en la Liga de Campeones del Golfo.

Esta amplia participación recuerda el dominio de la Premier League inglesa, que la pasada temporada y la próxima tendrá a nueve de sus clubes en las tres competiciones europeas, un récord sin precedentes.

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa y Liverpool jugarán la Liga de Campeones, mientras que Bournemouth, Sunderland y Crystal Palace disputarán la Liga Europa y Brighton la Liga Conferencia.