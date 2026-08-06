¡Atención, ahora vamos con los números! Entre las firmas de contrato de Yan Diomande con el CD Leganés, el 27 de noviembre de 2025, y con el RB Leipzig, el 16 de julio de 2026, transcurrieron 232 días. En esos casi ocho meses, el marfileño apenas jugó diez veces con los españoles, para un total de 542 minutos.

A cambio, el Leganés, un club fundado en 1928 en un suburbio del sur de Madrid, ya recibió la orgullosa cifra de 20 millones de euros de los sajones. Lo que ocurrió en Leipzig es conocido: el velocísimo Diomande fue elegido rookie de la Bundesliga de la temporada 2025/26 tras firmar 13 goles y diez asistencias en 36 partidos oficiales, y ahora se marcha al Real Madrid por una cantidad de tres cifras. ¡Una locura!

Cuánto será realmente la cifra de traspaso que pagarán los blancos era también una cuestión de máximo interés en Leganés durante los últimos días. Porque cada millón adicional también suponía más dinero para el actual equipo de Segunda.

¿Cuánto beneficio obtuvo el Leganés gracias al traspaso de Diomande al Real Madrid?

Y es que el Leganés se aseguró en la venta de Diomande una participación del cinco por ciento sobre el beneficio de la venta, no sobre una futura reventa. Es decir: el joven de 19 años fue vendido por 20 millones. Si el traspaso al Real, como informó Sky , se cierra por una cifra base de 125 millones, el beneficio de la venta asciende a 105 millones, y el cinco por ciento de esa cantidad serían 5,25 millones de euros. A la suma del traspaso todavía podrían añadirse bonus de diez millones de euros relativamente fáciles de alcanzar; otros cinco millones, según Sky, serían más difíciles de lograr.

En este escenario, el Leganés ingresaría así 25,5 millones de euros fijos por Diomande, que junto a Youssef En-Nesyri (al Sevilla FC en 2019/20) ya es de por sí la venta récord del club; es decir, habría recibido 47.048 euros por minuto jugado o alrededor de 2,55 millones por partido suyo. ¡Una locura!

Pero ¿cómo rindió realmente Diomande en esos 542 minutos con el entonces recién ascendido Leganés? También aquí el Sevilla FC debía desempeñar un papel importante.

Getty Images

¿En qué clubes realizó Yan Diomande pruebas en el pasado?

Antes, Diomande ya había atravesado una auténtica odisea. Descubierto en su país natal, terminó, tras varios rodeos, en la academia deportiva privada DME Academy, en Daytona Beach, en el estado estadounidense de Florida. Allí se convirtió de inmediato en la figura absolutamente dominante y se ganó rápidamente sesiones de prueba en el Chelsea FC, Crystal Palace, AFC Bournemouth, los Rangers de Glasgow, Colorado Rapids y Charlotte FC.

Hoy parece casi increíble, pero todos esos clubes rechazaron a Diomande. El Leganés se adelantó, gracias a contactos directos con DME. «Mucha gente no conoce realmente esta historia, pero el propietario del Leganés (Jeff Luhnow, nota de la redacción) dirige un grupo de inversión en Houston llamado Blue Crow y creo que acaba de comprar Cascade, un club de la USL», contó recientemente Todd Eason, director deportivo de DME entre 2021 y 2024, a ESPN. «Pero también financiaba al grupo africano con el que yo trabajaba y que encontraba a todos estos jugadores. Creo que se peleó con su socio africano, y por eso llevó a Dio y a otro jugador al Leganés».

El Diomande que llegó libre no desembarcó en España hasta ya avanzada la temporada, simplemente porque eso solo estaba permitido a partir de su 18º cumpleaños, el 14 de noviembre. Sin embargo, desde Estados Unidos trajo una lesión, por lo que hubo que esperar hasta marzo de 2025 para que entrara por primera vez en una convocatoria y debutara.

Getty Images

¡Un amistoso solo por él! Yan Diomande impresionó al entrenador del Leganés

Antes de su llegada, los responsables del Leganés solo habían visto al extremo en vídeos. Cuando, tras recuperarse, empezó a entrenarse por fin con el Sub-19 y se mostró muy por encima de todos los demás, todos se quedaron con los ojos como platos.

Entonces el Leganés organizó un amistoso interno únicamente por Diomande: el primer equipo se enfrentó a un conjunto plagado de jugadores del segundo equipo y del Sub-19. Diomande firmó un partido espectacular, marcó dos golazos tras varias acciones individuales sobresalientes y volvió loca a la defensa de los profesionales.

«Fue increíble. Ya en su primer toque de balón dijimos: aquí hay algo especial, esto no es normal», recordó recientemente el entonces capitán Sergio González en la emisora COPE. El técnico Borja Jiménez pidió con toda urgencia que sustituyeran antes de tiempo a Diomande. Quería evitar una lesión, porque ya había visto suficiente. Jiménez lo tuvo claro: necesitamos a este chico en la lucha por la permanencia, ¡y de inmediato!

Getty Images

Yan Diomande debutó con el Leganés precisamente contra el Real Madrid

Ni siquiera 100 horas después, Diomande disputó por primera vez unos breves cuatro minutos con los profesionales, precisamente en el Estadio Santiago Bernabéu contra su nuevo club, el Real Madrid. Catorce días después, ante el FC Barcelona, debutó como titular.

Luego llegaron el 4 de mayo y el Sánchez Pizjuán de Sevilla. El Leganés viajaba como penúltimo de la tabla, con cuatro puntos de desventaja respecto a la salvación, después de haber rescatado en la jornada anterior un empate afortunado en casa contra el Girona solo en el tiempo añadido.

Con una plantilla mermada, los visitantes sostenían un 2-2 hasta mucho después del minuto 90, cuando llegó la última acción del partido: tras interceptar un córner a favor del Sevilla, el Leganés sacó rápido desde la portería y montó un contragolpe ante la defensa adelantada de los locales. Diomande se fue del portero Orjan Nyland tocando el balón a un lado y, a unos 22 metros del arco, ya solo tenía la portería vacía ante sí.

Getty Images

Yan Diomande falló una ocasión gigantesca para el Leganés: críticas de la afición

Algo precipitado, empujó el balón a la izquierda del poste. En el balance final, al Leganés le faltaron precisamente esos dos puntos que Diomande tuvo en sus botas. Los aficionados estallaron en las redes sociales y lo criticaron con dureza. Un consternado técnico Jiménez dijo sobre la jugada: «En el minuto 95 pensé que ya habíamos ganado cuando vi a Diomande correr solo hacia la portería. En ese momento creí en la victoria. Podría haber tomado otra decisión, eso es prácticamente seguro. Es un chico muy joven, para quien este nivel es nuevo. En este momento necesita apoyo. Estaba destrozado».

Solo unos días después, Diomande sufrió un golpe del destino ante el que una ocasión fallada en un partido de fútbol carece por completo de importancia. El joven, a quien todos sus compañeros de camino describen como una persona enormemente familiar, perdió de forma repentina a su hermana Roxane. Durante el Mundial lo hizo público al escribirle una carta extremadamente emotiva en The Players' Tribune.

El fin de semana siguiente, Diomande firmó probablemente la mejor actuación con la camiseta del Leganés. La victoria en casa por 3-2 contra el Espanyol Barcelona rompió una racha de ocho partidos sin ganar. Diomande marcó el 2-0 y fue el principal responsable del autogol que supuso el 3-0. Su tanto lo convirtió, con 18 años, cinco meses y 27 días, en el jugador más joven del Leganés en marcar en Primera División.

¿Cómo le fue al CD Leganés sin Yan Diomande?

«Ya desde joven me prepararon para lo que está pasando ahora. Por eso no siento presión. Sabía que este momento iba a llegar. Es un sueño hecho realidad», dijo después Diomande al portal de aficionados somoslega.com. «Antes todos veíamos en la televisión cómo los jugadores marcaban goles y se coreaban sus nombres. Estar ahora aquí, escuchar cómo corean mi nombre, me hace muy feliz».

Con esa victoria y otras dos en la penúltima y última jornada, el club, que había ascendido por primera vez en 2016 y se mantuvo cuatro años en la categoría, volvió a resistirse con fuerza al descenso a Segunda. Sin embargo, no sirvió de nada: con un punto menos que el Girona y, precisamente, el Sevilla, el Leganés volvió a bajar.

Quién sabe qué habría pasado en los partidos restantes si Diomande hubiera marcado ese 3-2 tardío en Sevilla. Mientras él después deslumbraba en Alemania y regresaba a España rumbo al club blanco, el Leganés vivió sin él un año muy complicado. En el puesto 16, se quedó a solo seis puntos de otro descenso.

Ahora se avecina un nuevo comienzo, y al menos en lo financiero el club está bien. Sin embargo, hasta ahora solo ha invertido 1,27 millones de euros en fichajes. Otros 5,5 millones darán ahora al Leganés un impulso enorme en el mercado de traspasos, gracias a Diomande.

Yan Diomande: los datos de rendimiento de su carrera