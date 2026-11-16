Una sorpresa mayúscula se cierne sobre Madrid: Florentino Pérez planea un fichaje inesperado

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En el Real Madrid empieza a gestarse un movimiento inesperado, después de que el periodista inglés Nick Harris revelara un nuevo planteamiento de Florentino Pérez, presidente del club blanco, sobre una posible operación que podría cambiar notablemente los planes del equipo para la próxima temporada y abrir la puerta a una sorpresa de primer nivel en el mercado de fichajes.

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Harris explicó a través de sus redes sociales que una fuente que comió recientemente con el presidente del Real Madrid le aseguró que Pérez está cada vez más convencido de que el noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, pueda vestir la camiseta del club la próxima temporada, y añadió que el atacante noruego encabeza la lista de objetivos de la directiva madridista.

El periodista agregó que los agentes de varios jugadores del Manchester City ya han empezado a estudiar la posibilidad de que sus representados salgan como agentes libres, ante la eventualidad de que se complique la situación del club inglés por el caso en el que se le acusa de haber infringido las normas financieras de la Premier League.

Cambios en la delantera del Real Madrid

Sin embargo, la llegada de Haaland al Santiago Bernabéu no sería un paso sencillo en lo deportivo, ya que podría obligar a reorganizar el ataque madridista, sobre todo con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior en la plantilla actual.

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Las especulaciones apuntan a que Vinícius podría ser uno de los principales candidatos a salir si el Real Madrid decide ir a por el delantero noruego, ya sea para hacerle hueco en el once o para aliviar la carga económica que suponen los salarios de las estrellas del equipo.

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El Real Madrid dispone de abundantes opciones en ataque, con Mbappé, Vinícius, Diomande, Rodrygo, Carlos Espí, Endrick y Brahim Díaz, por lo que la incorporación de Haaland dependería de decisiones que van más allá de cerrar la operación y que afectan también al futuro de algunos de los jugadores actuales.

La postura de Mbappé

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El panorama se complica aún más con las informaciones que apuntan a que Mbappé no se siente cómodo con la idea de jugar como extremo izquierdo con la selección de Francia, después de que Zinedine Zidane lo colocara en esa posición, lo que plantea dudas sobre hasta qué punto aceptaría volver a ese puesto en el Real Madrid para dejar sitio a Haaland.

Por otro lado, algunas informaciones periodísticas señalan que el delantero noruego no se opone a fichar por el Real Madrid, y se basan para ello en las frecuentes visitas de su padre a la ciudad deportiva del club en Valdebebas durante la presente temporada.

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La operación sigue ligada a la evolución de la situación del Manchester City y a las posibles sanciones a las que podría enfrentarse, ya que, según Harris, el Real Madrid está pendiente de las repercusiones del caso en el futuro de los jugadores del conjunto inglés, con Haaland a la cabeza de su lista de objetivos.