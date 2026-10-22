Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, confirmó que vio el partido de su exequipo, el Paris Saint-Germain, frente a su invitado, el Barcelona, en la Liga de Campeones de Europa.

Kylian Mbappé siguió con pasión el partido entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona (4-2) en la Liga de Campeones de Europa por televisión la noche del martes.

En declaraciones a Canal+ tras la victoria del Real Madrid sobre el Leipzig (4-1) la noche de ayer, miércoles, el capitán de la selección francesa habló de este partido y del Clásico frente al Barça, que se disputará el domingo en el estadio Camp Nou.

Mbappé dijo sonriendo: "¿Paris Saint-Germain contra Barcelona? Un gran partido, ¿quién no lo ve?".



Y añadió: "Amo el fútbol y lo veo cueste lo que cueste, pero no se aprende mucho de partidos como este. Es en la Liga de Campeones de Europa".

Y concluyó: "Esta semana volvemos a LaLiga y nos centraremos en prepararla bien".