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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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"Una sonrisa y un mensaje contundente": Mbappé responde a una pregunta sobre los cuatro goles del PSG en la portería del Barcelona

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Marcó en la victoria por 4-1 sobre el Leipzig

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, confirmó que vio el partido de su exequipo, el Paris Saint-Germain, frente a su invitado, el Barcelona, en la Liga de Campeones de Europa.

Kylian Mbappé siguió con pasión el partido entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona (4-2) en la Liga de Campeones de Europa por televisión la noche del martes.

 En declaraciones a Canal+ tras la victoria del Real Madrid sobre el Leipzig (4-1) la noche de ayer, miércoles, el capitán de la selección francesa habló de este partido y del Clásico frente al Barça, que se disputará el domingo en el estadio Camp Nou.

Mbappé dijo sonriendo: "¿Paris Saint-Germain contra Barcelona? Un gran partido, ¿quién no lo ve?".


 Y añadió: "Amo el fútbol y lo veo cueste lo que cueste, pero no se aprende mucho de partidos como este. Es en la Liga de Campeones de Europa".

Y concluyó: "Esta semana volvemos a LaLiga y nos centraremos en prepararla bien".

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