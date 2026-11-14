Zidane mantiene su postura sobre el papel de Zaire-Emery en el centro del campo

El debate sobre la configuración defensiva de Francia se ha intensificado tras la decepcionante derrota por 3-1 ante Italia en San Siro. Durante ese partido de la Liga de Naciones, los laterales franceses tuvieron muchas dificultades, lo que llevó a muchos a preguntarse por qué Zaire-Emery se quedó en el banquillo sin jugar. El joven talento del PSG ya ha rendido bien como lateral derecho en su club durante las ausencias de Achraf Hakimi y ha demostrado que posee la disciplina táctica necesaria para desempeñar esa función. Sin embargo, Zidane descartó rápidamente la posibilidad de hacer una prueba similar con la selección antes del próximo partido contra Turquía.

«Prefiero ver a Warren por dentro, en el centro del campo, en su posición habitual», explicó el seleccionador de Francia durante una rueda de prensa el sábado. Recalcó que no había ningún plan táctico específico ni «diferencias» en su manera de gestionar a jugadores polivalentes como Bradley Barcola o Rayan Cherki. Zidane dejó claro que considera que la plantilla cuenta con efectivos concretos para las bandas: «Tenemos cuatro jugadores en las bandas. Elegimos en función de los jugadores y tenemos dos por la derecha y dos por la izquierda. Si Warren tiene que jugar, será en el centro del campo. Quiero verlo en esa posición. No hay nada calculado en todo esto, no estoy intentando despistar».

La creciente crisis en el lateral derecho

La negativa a aprovechar la polivalencia de Zaire-Emery llega en un momento en el que las opciones de Francia para el lateral derecho parecen cada vez más escasas. La baja de Pierre Kalulu supuso un revés para la selección y obligó a Zidane a convocar a Sael Kumbedi, de 21 años, que actualmente juega en la segunda división alemana. Malo Gusto, uno de los pocos especialistas disponibles junto a Jules Kounde, reconvertido a esa posición, vivió una noche para olvidar en Milán.

En cambio, Zaire-Emery ha sido un modelo de regularidad para el PSG a lo largo de la temporada 2025-2026. Ha sido el jugador más utilizado por Luis Enrique, con la impresionante cifra de 4.224 minutos de competición. Su fiabilidad en varias zonas del campo lo ha convertido en uno de los favoritos del conjunto parisino, pero con su selección sigue siendo un habitual del banquillo y solo suma 13 internacionalidades. Pese a estar presente de forma habitual en las convocatorias, todavía no ha disputado ni un minuto bajo las órdenes de Zidane.

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Mucho en juego para clasificarse en la Liga de Naciones

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La presión sobre Zidane aumenta para encontrar una fórmula ganadora mientras Francia viaja a Burdeos para disputar un encuentro decisivo contra Turquía. Para asegurarse un puesto en los cuartos de final de la Liga de Naciones sin depender del resultado del Bélgica-Italia, los campeones del mundo de 2018 necesitan al menos un empate. Una derrota podría desembocar en una catastrófica eliminación en la fase de grupos, un escenario que sometería los primeros pasos de Zidane al frente del equipo a un intenso escrutinio.

Mientras continúa el debate sobre el lateral derecho, la atención se centra en el rendimiento colectivo necesario para superar a una Turquía difícil de doblegar. Lo más probable es que Zaire-Emery vuelva a quedarse en el banquillo, a menos que Zidane decida renovar un centro del campo que se mostró falto de ritmo en la derrota de entre semana.