¿Una solución intermedia entre Marruecos y Senegal? 6 preguntas que decidirán el destino del título de África 2025

Las miradas del fútbol africano se dirigen, este jueves, hacia la ciudad suiza de Lausana, donde se enfrentan las selecciones de Senegal y Marruecos y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en la vista relativa al recurso presentado por la parte senegalesa contra la decisión de retirarle el título de la Copa Africana de Naciones 2025 y otorgárselo a Marruecos.

El comité de apelaciones de la CAF había decidido, el pasado mes de marzo, considerar a Senegal perdedor del partido final por abandono, y conceder a Marruecos la victoria por 3-0, basándose en los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo.

Pero el caso encierra una notable complejidad jurídica, después de que los jugadores de Senegal abandonaran el terreno de juego durante la final, antes de regresar y reanudar el partido, que terminó con su victoria sobre el terreno de juego tras recurrir a la prórroga.

Se espera que los debates ante el Tribunal Arbitral giren en torno a seis preguntas principales, mientras que el fallo definitivo del caso no se emitirá durante la vista de hoy.

¿Realmente se negó Senegal a completar el partido?

Esta pregunta es uno de los puntos más destacados que el Tribunal Arbitral deberá resolver, ya que el artículo 82 establece la sanción del equipo que «se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final del partido sin permiso del árbitro».

Según un informe de la cadena «Afrik-Foot», especializada en asuntos deportivos, Romain Pizzini, abogado especializado en derecho deportivo, considera que la situación que vivió la final de la Copa Africana de Naciones sitúa el caso ante un vacío legal, explicando que los artículos 82 y 84 no abordan de forma explícita el supuesto de que un equipo abandone el terreno de juego sin permiso y luego regrese para completar el partido.

Pizzini afirmó que el partido no se detuvo de forma definitiva, sino que efectivamente se reanudó, lo que abre la puerta a un debate jurídico sobre si lo ocurrido representa una «negativa a jugar» en el sentido previsto en el reglamento.

En la misma línea, el abogado Amir Nejazi distingue entre la «negativa a jugar» y el abandono del terreno de juego, señalando que el regreso de la selección senegalesa y la finalización del partido podrían hacer que la calificación del hecho como una negativa definitiva a jugar sea objeto de debate.

Por el contrario, Nejazi considera que el abandono del terreno de juego por parte de la mayoría de los jugadores representa, desde el punto de vista literal, un «abandono del terreno de juego» según el texto del reglamento.

Por tanto, la discrepancia no gira únicamente en torno al hecho del abandono, sino en torno a las consecuencias jurídicas que de él se derivan tras la reanudación del partido.

¿Protege el pitido final el resultado logrado sobre el terreno de juego?

Este punto representa uno de los elementos más destacados de la posible defensa de la posición senegalesa, después de que el partido volviera a jugarse bajo la dirección del árbitro Jean-Jacques Ndala, antes de continuar hasta su final y de que la selección senegalesa lograra la victoria en la prórroga.

El abogado sudafricano especializado en derecho deportivo, Pius Ndubuko, considera que estos detalles podrían ser decisivos en el caso.

Declaró, en unas declaraciones a la corporación de radiodifusión sudafricana «SABC»: «Si el árbitro hubiera rechazado permitirles volver al terreno de juego, no estaríamos ante este caso. Pero regresaron, el partido se reanudó y el árbitro pitó el final».

Sobre esa base, Ndubuko considera que el comité de apelaciones de la CAF interpretó erróneamente los hechos, y que la finalización del partido y el pitido final podrían representar dos factores importantes para proteger el resultado logrado dentro del terreno de juego.

¿Fue proporcionada la sanción de considerar a Senegal perdedor por abandono?

Incluso en caso de que el Tribunal Arbitral se convenza de que la selección senegalesa infringió los reglamentos del torneo, queda otra pregunta planteada: ¿fue la sanción de considerarlo perdedor por abandono proporcionada a la infracción?

Aquí destaca la opinión de Amir Nejazi, quien subraya que el principio de proporcionalidad de las sanciones representa un elemento esencial en la jurisprudencia del Tribunal Arbitral.

Nejazi considera que el tribunal podría estimar que la sanción de la derrota por abandono es excesiva si existen otras sanciones capaces de penalizar la conducta protagonizada por la selección senegalesa, sin anular el resultado deportivo logrado tras la finalización del partido.

Por tanto, el caso no está relacionado únicamente con la interpretación literal de los artículos 82 y 84, sino también con la determinación de la sanción que logre el equilibrio entre el respeto a los reglamentos del torneo y la preservación del resultado de un partido final que ya se completó.

¿Qué tiene prioridad: el texto del reglamento o los hechos del partido?

Este punto representa el núcleo de la discrepancia jurídica en el caso, ya que existen dos lecturas completamente distintas de lo ocurrido.

Pizzini considera que la aplicación estricta de los reglamentos de la CAF podría conducir a confirmar la decisión del comité de apelaciones, señalando que el artículo 82 establece con claridad la sanción del equipo que abandona el terreno de juego sin permiso.

Sobre esa base, Pizzini considera que las posibilidades de la parte senegalesa en el recurso son «muy débiles en gran medida».

Por el contrario, Ndubuko cree que el comité de apelaciones se equivocó al interpretar los artículos 82 y 84, especialmente porque, desde su punto de vista, no prestó la suficiente atención al regreso de los jugadores al terreno de juego y a la reanudación del partido por decisión del árbitro.

El abogado sudafricano llegó al punto de afirmar: «Estoy convencido de que el Tribunal Arbitral anulará la decisión».

¿Puede el Tribunal Arbitral mantener el resultado y a la vez sancionar a Senegal?

Este escenario podría ser la solución intermedia más destacada ante el Tribunal Arbitral, ya que Nejazi considera que ambas posiciones jurídicas son defendibles, pero lo más importante es preservar «la integridad de la competición y la integridad del resultado deportivo».

Según este planteamiento, mantener el resultado logrado dentro del terreno de juego podría ser la opción menos perjudicial, con la posibilidad de imponer sanciones disciplinarias separadas a los responsables del abandono del terreno de juego.

Por tanto, el tribunal tendrá que ponderar varias consideraciones: la aplicación estricta de los reglamentos de la CAF, el papel del árbitro en la reanudación del partido, y el hecho de que el encuentro ya se completó, además de la posibilidad de sancionar la conducta senegalesa sin borrar el resultado logrado sobre el terreno de juego.

¿Puede repetirse el partido final?

Esta hipótesis parece muy lejana, ya que los expertos que han abordado el caso coinciden en que la repetición de la final es un escenario improbable.

Pizzini considera que los reglamentos de la CAF no parecen permitir esta solución, mientras que Ndubuko estima que la idea de repetir el partido queda totalmente descartada.

Así pues, la batalla jurídica ante el Tribunal Arbitral no girará probablemente en torno a la repetición de la final, sino en torno a una pregunta más importante: ¿quién tiene el derecho legal a ganar el partido que ya quedó resuelto sobre el terreno de juego?

¿Será Marruecos, basándose en la decisión de la CAF de considerar a Senegal perdedor por abandono, o volverá el título a Senegal, basándose en la reanudación del partido y la firmeza del resultado deportivo tras el pitido final?